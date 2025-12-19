Tabel Konversi Neiro ke Pound Lebanon
Tabel Konversi NEIRO ke LBP
- 1 NEIRO23,98 LBP
- 2 NEIRO47,95 LBP
- 3 NEIRO71,93 LBP
- 4 NEIRO95,90 LBP
- 5 NEIRO119,88 LBP
- 6 NEIRO143,86 LBP
- 7 NEIRO167,83 LBP
- 8 NEIRO191,81 LBP
- 9 NEIRO215,79 LBP
- 10 NEIRO239,76 LBP
- 50 NEIRO1.198,81 LBP
- 100 NEIRO2.397,61 LBP
- 1.000 NEIRO23.976,14 LBP
- 5.000 NEIRO119.880,68 LBP
- 10.000 NEIRO239.761,37 LBP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Neiro ke Pound Lebanon (NEIRO ke LBP) di berbagai rentang nilai, dari 1 NEIRO hingga 10,000 NEIRO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah NEIRO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LBP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah NEIRO ke LBP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LBP ke NEIRO
- 1 LBP0,04170 NEIRO
- 2 LBP0,08341 NEIRO
- 3 LBP0,1251 NEIRO
- 4 LBP0,1668 NEIRO
- 5 LBP0,2085 NEIRO
- 6 LBP0,2502 NEIRO
- 7 LBP0,2919 NEIRO
- 8 LBP0,3336 NEIRO
- 9 LBP0,3753 NEIRO
- 10 LBP0,4170 NEIRO
- 50 LBP2,0854 NEIRO
- 100 LBP4,170 NEIRO
- 1.000 LBP41,70 NEIRO
- 5.000 LBP208,5 NEIRO
- 10.000 LBP417,08 NEIRO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Pound Lebanon ke Neiro (LBP ke NEIRO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LBP hingga 10,000 LBP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Neiro yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LBP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Neiro (NEIRO) saat ini diperdagangkan seharga ل.ل 23,98 LBP , yang mencerminkan perubahan -%2,26 dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ل.ل-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ل.ل-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Neiro Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-%2,26
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren NEIRO ke LBP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Neiro terhadap LBP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Neiro saat ini.
Ringkasan Konversi NEIRO ke LBP
Per | 1 NEIRO = 23,98 LBP | 1 LBP = 0,04170 NEIRO
Kurs untuk 1 NEIRO ke LBP hari ini adalah 23,98 LBP.
Pembelian 5 NEIRO akan dikenai biaya 119,88 LBP, sedangkan 10 NEIRO memiliki nilai 239,76 LBP.
1 LBP dapat di-trade dengan 0,04170 NEIRO.
50 LBP dapat dikonversi ke 2,0854 NEIRO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NEIRO ke LBP telah berubah sebesar %0,00 dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -%2,26, sehingga mencapai high senilai -- LBP dan low senilai -- LBP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NEIRO adalah -- LBP yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NEIRO telah berubah sebesar -- LBP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Neiro (NEIRO)
Setelah menghitung harga Neiro (NEIRO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Neiro langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan NEIRO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Neiro, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NEIRO ke LBP
Dalam 24 jam terakhir, Neiro (NEIRO) telah berfluktuasi antara -- LBP dan -- LBP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 22,587902999888144 LBP dan high 28,391614793673835 LBP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NEIRO ke LBP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ل.ل 0
|ل.ل 0
|ل.ل 0
|ل.ل 0
|Low
|ل.ل 0
|ل.ل 0
|ل.ل 0
|ل.ل 0
|Rata-rata
|ل.ل 0
|ل.ل 0
|ل.ل 0
|ل.ل 0
|Volatilitas
|+%9,31
|+%21,97
|+%33,88
|+%77,15
|Perubahan
|+%0,49
|-%9,25
|-%11,09
|-%69,81
Prakiraan Harga Neiro dalam LBP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Neiro dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NEIRO ke LBP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NEIRO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Neiro dapat mencapai sekitar ل.ل25,17LBP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NEIRO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NEIRO mungkin naik menjadi sekitar ل.ل30,60 LBP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Neiro kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan NEIRO yang Tersedia di MEXC
NEIRO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NEIRO, yang mencakup pasar tempat Neiro dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NEIRO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
NEIROCTOUSDTPerpetual
|Trade
NEIROCTOUSDCPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NEIRO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Neiro untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Neiro
Ingin menambahkan Neiro ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Neiro › atau Mulai sekarang ›
NEIRO dan LBP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Neiro (NEIRO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Neiro
- Harga Saat Ini (USD): $0.0002677
- Perubahan 7 Hari: %0,00
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NEIRO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LBP, harga USD NEIRO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NEIRO] [NEIRO ke USD]
Pound Lebanon (LBP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LBP/USD): 0,000011166393644253305
- Perubahan 7 Hari: +%0,07
- Tren 30 Hari: +%0,07
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LBP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NEIRO yang sama.
- LBP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli NEIRO dengan LBP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs NEIRO ke LBP?
Kurs antara Neiro (NEIRO) dan Pound Lebanon (LBP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NEIRO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NEIRO ke LBP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LBP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LBP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LBP. Ketika LBP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NEIRO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Neiro, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NEIRO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LBP.
Konversikan NEIRO ke LBP Seketika
Gunakan konverter NEIRO ke LBP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi NEIRO ke LBP?
Masukkan Jumlah NEIRO
Mulailah dengan memasukkan jumlah NEIRO yang ingin Anda konversi ke LBP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs NEIRO ke LBP Secara Live
Lihat kurs NEIRO ke LBP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang NEIRO dan LBP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan NEIRO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli NEIRO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs NEIRO ke LBP dihitung?
Perhitungan kurs NEIRO ke LBP didasarkan pada nilai NEIRO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LBP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs NEIRO ke LBP begitu sering berubah?
Kurs NEIRO ke LBP sangat sering berubah karena Neiro dan Pound Lebanon terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs NEIRO ke LBP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs NEIRO ke LBP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs NEIRO ke LBP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan NEIRO ke LBP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi NEIRO ke LBP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren NEIRO terhadap LBP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga NEIRO terhadap LBP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar NEIRO ke LBP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LBP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun NEIRO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NEIRO ke LBP?
Halving Neiro, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs NEIRO ke LBP.
Bisakah saya membandingkan kurs NEIRO ke LBP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NEIRO keLBP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NEIRO ke LBP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Neiro, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi NEIRO ke LBP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LBP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target NEIRO ke LBP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Neiro dan Pound Lebanon?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Neiro dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan NEIRO ke LBP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LBP Anda ke NEIRO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah NEIRO ke LBP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga NEIRO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar NEIRO ke LBP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs NEIRO ke LBP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LBP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NEIRO ke LBP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Neiro Selengkapnya
Harga Neiro
Pelajari selengkapnya tentang Neiro (NEIRO) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Neiro
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar NEIRO untuk lebih memahami kemungkinan arah Neiro.
Cara Membeli Neiro
Ingin membeli Neiro? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
NEIRO/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan NEIRO/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Neiro ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke LBP
Mengapa Harus Membeli Neiro dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Neiro.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Neiro dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.