Tabel Konversi LayerNet ke Singapore Dollar
Tabel Konversi NET ke SGD
- 1 NET0.00 SGD
- 2 NET0.00 SGD
- 3 NET0.00 SGD
- 4 NET0.00 SGD
- 5 NET0.00 SGD
- 6 NET0.00 SGD
- 7 NET0.00 SGD
- 8 NET0.00 SGD
- 9 NET0.00 SGD
- 10 NET0.00 SGD
- 50 NET0.00 SGD
- 100 NET0.00 SGD
- 1,000 NET0.00 SGD
- 5,000 NET0.01 SGD
- 10,000 NET0.02 SGD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual LayerNet ke Singapore Dollar (NET ke SGD) di berbagai rentang nilai, dari 1 NET hingga 10,000 NET. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah NET yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SGD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah NET ke SGD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SGD ke NET
- 1 SGD547,600 NET
- 2 SGD1,095,200 NET
- 3 SGD1,642,801 NET
- 4 SGD2,190,401 NET
- 5 SGD2,738,001 NET
- 6 SGD3,285,602 NET
- 7 SGD3,833,202 NET
- 8 SGD4,380,802 NET
- 9 SGD4,928,403 NET
- 10 SGD5,476,003 NET
- 50 SGD27,380,017 NET
- 100 SGD54,760,034 NET
- 1,000 SGD547,600,346 NET
- 5,000 SGD2,738,001,734 NET
- 10,000 SGD5,476,003,468 NET
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Singapore Dollar ke LayerNet (SGD ke NET) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SGD hingga 10,000 SGD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah LayerNet yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SGD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
LayerNet (NET) saat ini diperdagangkan seharga S$ 0.00 SGD , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai S$4.58 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar S$-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman LayerNet Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
4.58
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
S$ 0.00000141
High 24 Jam
S$ 0.00000125
Low 24 Jam
Grafik tren NET ke SGD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi LayerNet terhadap SGD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga LayerNet saat ini.
Ringkasan Konversi NET ke SGD
Per | 1 NET = 0.00 SGD | 1 SGD = 547,600 NET
Kurs untuk 1 NET ke SGD hari ini adalah 0.00 SGD.
Pembelian 5 NET akan dikenai biaya 0.00 SGD, sedangkan 10 NET memiliki nilai 0.00 SGD.
1 SGD dapat di-trade dengan 547,600 NET.
50 SGD dapat dikonversi ke 27,380,017 NET, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NET ke SGD telah berubah sebesar -58.29% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.0000018261493181909066 SGD dan low senilai 0.0000016189267005238534 SGD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NET adalah 0.000005828136121885872 SGD yang menunjukkan perubahan -68.67% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NET telah berubah sebesar -0.00012109571719918423 SGD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -98.52% pada nilainya.
Semua Tentang LayerNet (NET)
Setelah menghitung harga LayerNet (NET), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang LayerNet langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan NET. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli LayerNet, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NET ke SGD
Dalam 24 jam terakhir, LayerNet (NET) telah berfluktuasi antara 0.0000016189267005238534 SGD dan 0.0000018261493181909066 SGD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0000016189267005238534 SGD dan high 0.0000043775777982164995 SGD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NET ke SGD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|Low
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|Rata-rata
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|S$ 0
|Volatilitas
|+12.80%
|+63.02%
|+102.44%
|+102.02%
|Perubahan
|+12.80%
|-58.28%
|-68.66%
|-98.51%
Prakiraan Harga LayerNet dalam SGD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga LayerNet dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NET ke SGD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NET untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, LayerNet dapat mencapai sekitar S$0.00SGD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NET untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NET mungkin naik menjadi sekitar S$0.00 SGD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga LayerNet kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan NET yang Tersedia di MEXC
NET/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NET, yang mencakup pasar tempat LayerNet dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NET pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NET dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures LayerNet untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli LayerNet
Ingin menambahkan LayerNet ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli LayerNet › atau Mulai sekarang ›
NET dan SGD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
LayerNet (NET) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga LayerNet
- Harga Saat Ini (USD): $0.00000141
- Perubahan 7 Hari: -58.29%
- Tren 30 Hari: -68.67%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NET, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SGD, harga USD NET tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NET] [NET ke USD]
Singapore Dollar (SGD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SGD/USD): 0.7719003569267251
- Perubahan 7 Hari: +0.43%
- Tren 30 Hari: +0.43%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SGD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NET yang sama.
- SGD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli NET dengan SGD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs NET ke SGD?
Kurs antara LayerNet (NET) dan Singapore Dollar (SGD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NET, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NET ke SGD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SGD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SGD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SGD. Ketika SGD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NET, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti LayerNet, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NET dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SGD.
Konversikan NET ke SGD Seketika
Gunakan konverter NET ke SGD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi NET ke SGD?
Masukkan Jumlah NET
Mulailah dengan memasukkan jumlah NET yang ingin Anda konversi ke SGD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs NET ke SGD Secara Live
Lihat kurs NET ke SGD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang NET dan SGD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan NET ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli NET dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs NET ke SGD dihitung?
Perhitungan kurs NET ke SGD didasarkan pada nilai NET saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SGD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs NET ke SGD begitu sering berubah?
Kurs NET ke SGD sangat sering berubah karena LayerNet dan Singapore Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs NET ke SGD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs NET ke SGD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs NET ke SGD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan NET ke SGD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi NET ke SGD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren NET terhadap SGD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga NET terhadap SGD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar NET ke SGD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SGD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun NET tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NET ke SGD?
Halving LayerNet, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs NET ke SGD.
Bisakah saya membandingkan kurs NET ke SGD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NET keSGD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NET ke SGD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga LayerNet, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi NET ke SGD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SGD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target NET ke SGD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi LayerNet dan Singapore Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk LayerNet dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan NET ke SGD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SGD Anda ke NET dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah NET ke SGD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga NET dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar NET ke SGD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs NET ke SGD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SGD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NET ke SGD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi LayerNet Selengkapnya
Harga LayerNet
Pelajari selengkapnya tentang LayerNet (NET) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga LayerNet
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar NET untuk lebih memahami kemungkinan arah LayerNet.
Cara Membeli LayerNet
Ingin membeli LayerNet? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
NET/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan NET/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
NET USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada NET dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NET USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi LayerNet ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke SGD
Mengapa Harus Membeli LayerNet dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli LayerNet.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli LayerNet dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.