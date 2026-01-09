Mauritania Ouguiya adalah mata uang resmi Mauritania, sebuah negara yang terletak di Afrika Barat Laut. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "UM" dan digunakan dalam transaksi ekonomi sehari-hari di dalam negeri. Mata uang fiat ini memegang peran sentral dalam perekonomian Mauritania dan dikelola oleh Bank Sentral Mauritania, yang mengawasi kebijakan moneter, termasuk pencetakan dan peredaran Ouguiya.

Mauritania Ouguiya unik dibandingkan mata uang dunia lainnya karena tidak berbasis sistem desimal. Sebaliknya, mata uang ini menggunakan sistem basis lima, di mana satu Ouguiya dibagi menjadi lima khoums. Pengaturan unik ini membedakannya dari sebagian besar mata uang global lainnya yang mengikuti struktur desimal, biasanya dengan 100 unit kecil yang menyusun satu unit utama mata uang.

Dalam bentuk fisik, Mauritania Ouguiya tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas. Koin tersedia dalam pecahan 1/5, 1, 5, 10, dan 20 Ouguiya, sementara uang kertas tersedia dalam pecahan 50, 100, 200, 500, 1.000, dan 5.000 Ouguiya. Desain dan gambar yang tertera pada mata uang ini sering mencerminkan warisan budaya serta landmark bersejarah negara tersebut.

Ouguiya memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi di Mauritania, memfasilitasi segala bentuk transaksi, mulai dari pembelian sehari-hari yang paling sederhana hingga transaksi bisnis berskala lebih besar. Seperti halnya semua mata uang, nilai Ouguiya dapat fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk stabilitas ekonomi, inflasi, dan kekuatan pasar luar negeri.

Meskipun Mauritania Ouguiya terutama digunakan di Mauritania, perlu dicatat bahwa mata uang ini mungkin tidak mudah dikonversi atau diterima di luar negeri. Oleh karena itu, para pelancong atau mereka yang melakukan bisnis secara internasional mungkin perlu mempertimbangkan nilai tukar mata uang serta ketersediaannya. Seperti halnya mata uang lainnya, nilai dan stabilitas Mauritania Ouguiya secara inheren terkait erat dengan kondisi ekonomi dan tata kelola negara tersebut.