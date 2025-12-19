Tabel Konversi Orecast ke Euro
Tabel Konversi ORECAST ke EUR
- 1 ORECAST0.00 EUR
- 2 ORECAST0.00 EUR
- 3 ORECAST0.00 EUR
- 4 ORECAST0.00 EUR
- 5 ORECAST0.00 EUR
- 6 ORECAST0.00 EUR
- 7 ORECAST0.00 EUR
- 8 ORECAST0.00 EUR
- 9 ORECAST0.00 EUR
- 10 ORECAST0.00 EUR
- 50 ORECAST0.00 EUR
- 100 ORECAST0.00 EUR
- 1,000 ORECAST0.00 EUR
- 5,000 ORECAST0.00 EUR
- 10,000 ORECAST0.00 EUR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Orecast ke Euro (ORECAST ke EUR) di berbagai rentang nilai, dari 1 ORECAST hingga 10,000 ORECAST. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ORECAST yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar EUR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ORECAST ke EUR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi EUR ke ORECAST
- 1 EUR128,683,282 ORECAST
- 2 EUR257,366,564 ORECAST
- 3 EUR386,049,846 ORECAST
- 4 EUR514,733,129 ORECAST
- 5 EUR643,416,411 ORECAST
- 6 EUR772,099,693 ORECAST
- 7 EUR900,782,976 ORECAST
- 8 EUR1,029,466,258 ORECAST
- 9 EUR1,158,149,540 ORECAST
- 10 EUR1,286,832,823 ORECAST
- 50 EUR6,434,164,115 ORECAST
- 100 EUR12,868,328,230 ORECAST
- 1,000 EUR128,683,282,304 ORECAST
- 5,000 EUR643,416,411,524 ORECAST
- 10,000 EUR1,286,832,823,049 ORECAST
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Euro ke Orecast (EUR ke ORECAST) di berbagai rentang jumlah, dari 1 EUR hingga 10,000 EUR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Orecast yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah EUR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Orecast (ORECAST) saat ini diperdagangkan seharga € 0.00 EUR , yang mencerminkan perubahan 12.83% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai €-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar €-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Orecast Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
12.83%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren ORECAST ke EUR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Orecast terhadap EUR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Orecast saat ini.
Ringkasan Konversi ORECAST ke EUR
Per | 1 ORECAST = 0.00 EUR | 1 EUR = 128,683,282 ORECAST
Kurs untuk 1 ORECAST ke EUR hari ini adalah 0.00 EUR.
Pembelian 5 ORECAST akan dikenai biaya 0.00 EUR, sedangkan 10 ORECAST memiliki nilai 0.00 EUR.
1 EUR dapat di-trade dengan 128,683,282 ORECAST.
50 EUR dapat dikonversi ke 6,434,164,115 ORECAST, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ORECAST ke EUR telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 12.83%, sehingga mencapai high senilai -- EUR dan low senilai -- EUR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ORECAST adalah -- EUR yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ORECAST telah berubah sebesar -- EUR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Orecast (ORECAST)
Setelah menghitung harga Orecast (ORECAST), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Orecast langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ORECAST. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Orecast, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ORECAST ke EUR
Dalam 24 jam terakhir, Orecast (ORECAST) telah berfluktuasi antara -- EUR dan -- EUR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0 EUR dan high 0 EUR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ORECAST ke EUR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|Low
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|Rata-rata
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|Volatilitas
|+38.25%
|+68.71%
|+119.79%
|+134.64%
|Perubahan
|+28.58%
|-49.03%
|-96.17%
|-99.99%
Prakiraan Harga Orecast dalam EUR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Orecast dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ORECAST ke EUR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ORECAST untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Orecast dapat mencapai sekitar €0.00EUR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ORECAST untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ORECAST mungkin naik menjadi sekitar €0.00 EUR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Orecast kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ORECAST yang Tersedia di MEXC
ORECAST/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ORECAST, yang mencakup pasar tempat Orecast dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ORECAST pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ORECAST dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Orecast untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Orecast
Ingin menambahkan Orecast ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Orecast › atau Mulai sekarang ›
ORECAST dan EUR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Orecast (ORECAST) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Orecast
- Harga Saat Ini (USD): $0.000000009098
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ORECAST, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke EUR, harga USD ORECAST tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ORECAST] [ORECAST ke USD]
Euro (EUR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (EUR/USD): 1.1712289940079925
- Perubahan 7 Hari: +1.79%
- Tren 30 Hari: +1.79%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- EUR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ORECAST yang sama.
- EUR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ORECAST dengan EUR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ORECAST ke EUR?
Kurs antara Orecast (ORECAST) dan Euro (EUR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ORECAST, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ORECAST ke EUR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit EUR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal EUR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan EUR. Ketika EUR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ORECAST, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Orecast, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ORECAST dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke EUR.
Konversikan ORECAST ke EUR Seketika
Gunakan konverter ORECAST ke EUR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ORECAST ke EUR?
Masukkan Jumlah ORECAST
Mulailah dengan memasukkan jumlah ORECAST yang ingin Anda konversi ke EUR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ORECAST ke EUR Secara Live
Lihat kurs ORECAST ke EUR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ORECAST dan EUR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ORECAST ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ORECAST dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ORECAST ke EUR dihitung?
Perhitungan kurs ORECAST ke EUR didasarkan pada nilai ORECAST saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke EUR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ORECAST ke EUR begitu sering berubah?
Kurs ORECAST ke EUR sangat sering berubah karena Orecast dan Euro terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ORECAST ke EUR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ORECAST ke EUR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ORECAST ke EUR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ORECAST ke EUR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ORECAST ke EUR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ORECAST terhadap EUR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ORECAST terhadap EUR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ORECAST ke EUR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan EUR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ORECAST tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ORECAST ke EUR?
Halving Orecast, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ORECAST ke EUR.
Bisakah saya membandingkan kurs ORECAST ke EUR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ORECAST keEUR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ORECAST ke EUR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Orecast, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ORECAST ke EUR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas EUR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ORECAST ke EUR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Orecast dan Euro?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Orecast dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ORECAST ke EUR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan EUR Anda ke ORECAST dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ORECAST ke EUR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ORECAST dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ORECAST ke EUR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ORECAST ke EUR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai EUR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ORECAST ke EUR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Orecast Selengkapnya
Harga Orecast
Pelajari selengkapnya tentang Orecast (ORECAST) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Orecast
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ORECAST untuk lebih memahami kemungkinan arah Orecast.
Cara Membeli Orecast
Ingin membeli Orecast? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ORECAST/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ORECAST/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ORECAST USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ORECAST dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ORECAST USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Orecast ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke EUR
Mengapa Harus Membeli Orecast dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Orecast.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Orecast dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.