Tabel Konversi Purr ke Guinean Franc
Tabel Konversi PURR ke GNF
- 1 PURR618.85 GNF
- 2 PURR1,237.69 GNF
- 3 PURR1,856.54 GNF
- 4 PURR2,475.39 GNF
- 5 PURR3,094.23 GNF
- 6 PURR3,713.08 GNF
- 7 PURR4,331.93 GNF
- 8 PURR4,950.77 GNF
- 9 PURR5,569.62 GNF
- 10 PURR6,188.47 GNF
- 50 PURR30,942.33 GNF
- 100 PURR61,884.66 GNF
- 1,000 PURR618,846.58 GNF
- 5,000 PURR3,094,232.89 GNF
- 10,000 PURR6,188,465.78 GNF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Purr ke Guinean Franc (PURR ke GNF) di berbagai rentang nilai, dari 1 PURR hingga 10,000 PURR. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PURR yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GNF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PURR ke GNF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GNF ke PURR
- 1 GNF0.001615 PURR
- 2 GNF0.003231 PURR
- 3 GNF0.004847 PURR
- 4 GNF0.006463 PURR
- 5 GNF0.008079 PURR
- 6 GNF0.009695 PURR
- 7 GNF0.01131 PURR
- 8 GNF0.01292 PURR
- 9 GNF0.01454 PURR
- 10 GNF0.01615 PURR
- 50 GNF0.08079 PURR
- 100 GNF0.1615 PURR
- 1,000 GNF1.615 PURR
- 5,000 GNF8.0795 PURR
- 10,000 GNF16.15 PURR
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guinean Franc ke Purr (GNF ke PURR) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GNF hingga 10,000 GNF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Purr yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GNF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Purr (PURR) saat ini diperdagangkan seharga GFr 618.85 GNF , yang mencerminkan perubahan 6.76% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GFr496.34M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GFr0.00 GNF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Purr Harga khusus dari kami.
0.00 GNF
Suplai Peredaran
496.34M
Volume Trading 24 Jam
0.00 GNF
Kapitalisasi Pasar
6.76%
Perubahan Harga (1 Hari)
GFr 0.0728
High 24 Jam
GFr 0.06512
Low 24 Jam
Grafik tren PURR ke GNF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Purr terhadap GNF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Purr saat ini.
Ringkasan Konversi PURR ke GNF
Per | 1 PURR = 618.85 GNF | 1 GNF = 0.001615 PURR
Kurs untuk 1 PURR ke GNF hari ini adalah 618.85 GNF.
Pembelian 5 PURR akan dikenai biaya 3,094.23 GNF, sedangkan 10 PURR memiliki nilai 6,188.47 GNF.
1 GNF dapat di-trade dengan 0.001615 PURR.
50 GNF dapat dikonversi ke 0.08079 PURR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PURR ke GNF telah berubah sebesar -1.83% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 6.76%, sehingga mencapai high senilai 632.9310318284561 GNF dan low senilai 566.1602856135859 GNF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PURR adalah 946.7883154686656 GNF yang menunjukkan perubahan -34.64% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PURR telah berubah sebesar -1,050.4220778229953 GNF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -62.93% pada nilainya.
Semua Tentang Purr (PURR)
Setelah menghitung harga Purr (PURR), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Purr langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PURR. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Purr, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PURR ke GNF
Dalam 24 jam terakhir, Purr (PURR) telah berfluktuasi antara 566.1602856135859 GNF dan 632.9310318284561 GNF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 565.9864034619848 GNF dan high 780.3830963862941 GNF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PURR ke GNF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GFr 608.58
|GFr 695.52
|GFr 956.35
|GFr 2347.4
|Low
|GFr 521.64
|GFr 521.64
|GFr 521.64
|GFr 521.64
|Rata-rata
|GFr 608.58
|GFr 608.58
|GFr 695.52
|GFr 1130.23
|Volatilitas
|+9.54%
|+34.54%
|+49.40%
|+107.40%
|Perubahan
|+6.73%
|-0.33%
|-34.65%
|-62.93%
Prakiraan Harga Purr dalam GNF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Purr dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PURR ke GNF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PURR untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Purr dapat mencapai sekitar GFr649.79GNF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PURR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PURR mungkin naik menjadi sekitar GFr789.82 GNF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Purr kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PURR yang Tersedia di MEXC
PURR/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PURR, yang mencakup pasar tempat Purr dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PURR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PURR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Purr untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Purr
Ingin menambahkan Purr ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Purr › atau Mulai sekarang ›
PURR dan GNF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Purr (PURR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Purr
- Harga Saat Ini (USD): $0.07118
- Perubahan 7 Hari: -1.83%
- Tren 30 Hari: -34.64%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PURR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GNF, harga USD PURR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PURR] [PURR ke USD]
Guinean Franc (GNF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GNF/USD): 0.00011503653599783305
- Perubahan 7 Hari: -0.18%
- Tren 30 Hari: -0.18%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GNF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PURR yang sama.
- GNF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PURR dengan GNF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PURR ke GNF?
Kurs antara Purr (PURR) dan Guinean Franc (GNF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PURR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PURR ke GNF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GNF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GNF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GNF. Ketika GNF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PURR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Purr, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PURR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GNF.
Konversikan PURR ke GNF Seketika
Gunakan konverter PURR ke GNF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PURR ke GNF?
Masukkan Jumlah PURR
Mulailah dengan memasukkan jumlah PURR yang ingin Anda konversi ke GNF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PURR ke GNF Secara Live
Lihat kurs PURR ke GNF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PURR dan GNF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PURR ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PURR dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PURR ke GNF dihitung?
Perhitungan kurs PURR ke GNF didasarkan pada nilai PURR saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GNF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PURR ke GNF begitu sering berubah?
Kurs PURR ke GNF sangat sering berubah karena Purr dan Guinean Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PURR ke GNF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PURR ke GNF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PURR ke GNF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PURR ke GNF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PURR ke GNF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PURR terhadap GNF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PURR terhadap GNF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PURR ke GNF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GNF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PURR tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PURR ke GNF?
Halving Purr, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PURR ke GNF.
Bisakah saya membandingkan kurs PURR ke GNF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PURR keGNF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PURR ke GNF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Purr, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PURR ke GNF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GNF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PURR ke GNF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Purr dan Guinean Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Purr dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PURR ke GNF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GNF Anda ke PURR dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PURR ke GNF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PURR dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PURR ke GNF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PURR ke GNF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GNF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PURR ke GNF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.