Tabel Konversi RizzNet Token ke Guinean Franc
- 1 RZTO18.06 GNF
- 2 RZTO36.12 GNF
- 3 RZTO54.18 GNF
- 4 RZTO72.24 GNF
- 5 RZTO90.30 GNF
- 6 RZTO108.36 GNF
- 7 RZTO126.42 GNF
- 8 RZTO144.48 GNF
- 9 RZTO162.54 GNF
- 10 RZTO180.60 GNF
- 50 RZTO902.99 GNF
- 100 RZTO1,805.97 GNF
- 1,000 RZTO18,059.73 GNF
- 5,000 RZTO90,298.66 GNF
- 10,000 RZTO180,597.32 GNF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual RizzNet Token ke Guinean Franc (RZTO ke GNF) di berbagai rentang nilai, dari 1 RZTO hingga 10,000 RZTO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah RZTO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GNF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah RZTO ke GNF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GNF ke RZTO
- 1 GNF0.05537 RZTO
- 2 GNF0.1107 RZTO
- 3 GNF0.1661 RZTO
- 4 GNF0.2214 RZTO
- 5 GNF0.2768 RZTO
- 6 GNF0.3322 RZTO
- 7 GNF0.3876 RZTO
- 8 GNF0.4429 RZTO
- 9 GNF0.4983 RZTO
- 10 GNF0.5537 RZTO
- 50 GNF2.768 RZTO
- 100 GNF5.537 RZTO
- 1,000 GNF55.37 RZTO
- 5,000 GNF276.8 RZTO
- 10,000 GNF553.7 RZTO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guinean Franc ke RizzNet Token (GNF ke RZTO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GNF hingga 10,000 GNF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah RizzNet Token yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GNF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
RizzNet Token (RZTO) saat ini diperdagangkan seharga GFr 18.06 GNF , yang mencerminkan perubahan 9.31% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GFr93.12M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GFr0.00 GNF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman RizzNet Token Harga khusus dari kami.
0.00 GNF
Suplai Peredaran
93.12M
Volume Trading 24 Jam
0.00 GNF
Kapitalisasi Pasar
9.31%
Perubahan Harga (1 Hari)
GFr 0.0024
High 24 Jam
GFr 0.001676
Low 24 Jam
Grafik tren RZTO ke GNF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi RizzNet Token terhadap GNF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga RizzNet Token saat ini.
Ringkasan Konversi RZTO ke GNF
Per | 1 RZTO = 18.06 GNF | 1 GNF = 0.05537 RZTO
Kurs untuk 1 RZTO ke GNF hari ini adalah 18.06 GNF.
Pembelian 5 RZTO akan dikenai biaya 90.30 GNF, sedangkan 10 RZTO memiliki nilai 180.60 GNF.
1 GNF dapat di-trade dengan 0.05537 RZTO.
50 GNF dapat dikonversi ke 2.768 RZTO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 RZTO ke GNF telah berubah sebesar +56.75% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 9.31%, sehingga mencapai high senilai 20.868250821708212 GNF dan low senilai 14.57299515715957 GNF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 RZTO adalah 23.83328145929259 GNF yang menunjukkan perubahan -24.23% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, RZTO telah berubah sebesar 0.6695230471964719 GNF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +3.85% pada nilainya.
Semua Tentang RizzNet Token (RZTO)
Setelah menghitung harga RizzNet Token (RZTO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang RizzNet Token langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan RZTO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli RizzNet Token, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga RZTO ke GNF
Dalam 24 jam terakhir, RizzNet Token (RZTO) telah berfluktuasi antara 14.57299515715957 GNF dan 20.868250821708212 GNF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 11.103648458050579 GNF dan high 33.91090758527585 GNF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas RZTO ke GNF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 86.95
|Low
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|Rata-rata
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|Volatilitas
|+43.02%
|+195.31%
|+97.48%
|+956.05%
|Perubahan
|+23.41%
|+54.65%
|-24.22%
|+3.85%
Prakiraan Harga RizzNet Token dalam GNF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga RizzNet Token dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan RZTO ke GNF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga RZTO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, RizzNet Token dapat mencapai sekitar GFr18.96GNF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga RZTO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, RZTO mungkin naik menjadi sekitar GFr23.05 GNF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga RizzNet Token kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan RZTO yang Tersedia di MEXC
RZTO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot RZTO, yang mencakup pasar tempat RizzNet Token dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual RZTO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures RZTO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures RizzNet Token untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli RizzNet Token
Ingin menambahkan RizzNet Token ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli RizzNet Token › atau Mulai sekarang ›
RZTO dan GNF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
RizzNet Token (RZTO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga RizzNet Token
- Harga Saat Ini (USD): $0.002077
- Perubahan 7 Hari: +56.75%
- Tren 30 Hari: -24.23%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk RZTO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GNF, harga USD RZTO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga RZTO] [RZTO ke USD]
Guinean Franc (GNF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GNF/USD): 0.00011500839340800789
- Perubahan 7 Hari: -0.21%
- Tren 30 Hari: -0.21%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GNF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah RZTO yang sama.
- GNF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli RZTO dengan GNF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs RZTO ke GNF?
Kurs antara RizzNet Token (RZTO) dan Guinean Franc (GNF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam RZTO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs RZTO ke GNF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GNF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GNF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GNF. Ketika GNF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti RZTO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti RizzNet Token, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap RZTO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GNF.
Konversikan RZTO ke GNF Seketika
Gunakan konverter RZTO ke GNF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi RZTO ke GNF?
Masukkan Jumlah RZTO
Mulailah dengan memasukkan jumlah RZTO yang ingin Anda konversi ke GNF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs RZTO ke GNF Secara Live
Lihat kurs RZTO ke GNF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang RZTO dan GNF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan RZTO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli RZTO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs RZTO ke GNF dihitung?
Perhitungan kurs RZTO ke GNF didasarkan pada nilai RZTO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GNF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs RZTO ke GNF begitu sering berubah?
Kurs RZTO ke GNF sangat sering berubah karena RizzNet Token dan Guinean Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs RZTO ke GNF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs RZTO ke GNF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs RZTO ke GNF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan RZTO ke GNF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi RZTO ke GNF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren RZTO terhadap GNF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga RZTO terhadap GNF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar RZTO ke GNF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GNF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun RZTO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs RZTO ke GNF?
Halving RizzNet Token, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs RZTO ke GNF.
Bisakah saya membandingkan kurs RZTO ke GNF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs RZTO keGNF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs RZTO ke GNF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga RizzNet Token, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi RZTO ke GNF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GNF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target RZTO ke GNF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi RizzNet Token dan Guinean Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk RizzNet Token dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan RZTO ke GNF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GNF Anda ke RZTO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah RZTO ke GNF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga RZTO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar RZTO ke GNF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs RZTO ke GNF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GNF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs RZTO ke GNF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli RizzNet Token dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli RizzNet Token.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli RizzNet Token dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.