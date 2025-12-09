Tabel Konversi Hippius ke CFP Franc (French Pacific)
Tabel Konversi SN75 ke XPF
- 1 SN75426.07 XPF
- 2 SN75852.14 XPF
- 3 SN751,278.21 XPF
- 4 SN751,704.27 XPF
- 5 SN752,130.34 XPF
- 6 SN752,556.41 XPF
- 7 SN752,982.48 XPF
- 8 SN753,408.55 XPF
- 9 SN753,834.62 XPF
- 10 SN754,260.69 XPF
- 50 SN7521,303.43 XPF
- 100 SN7542,606.85 XPF
- 1,000 SN75426,068.54 XPF
- 5,000 SN752,130,342.70 XPF
- 10,000 SN754,260,685.40 XPF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Hippius ke CFP Franc (French Pacific) (SN75 ke XPF) di berbagai rentang nilai, dari 1 SN75 hingga 10,000 SN75. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SN75 yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XPF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SN75 ke XPF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XPF ke SN75
- 1 XPF0.002347 SN75
- 2 XPF0.004694 SN75
- 3 XPF0.007041 SN75
- 4 XPF0.009388 SN75
- 5 XPF0.01173 SN75
- 6 XPF0.01408 SN75
- 7 XPF0.01642 SN75
- 8 XPF0.01877 SN75
- 9 XPF0.02112 SN75
- 10 XPF0.02347 SN75
- 50 XPF0.1173 SN75
- 100 XPF0.2347 SN75
- 1,000 XPF2.347 SN75
- 5,000 XPF11.73 SN75
- 10,000 XPF23.47 SN75
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual CFP Franc (French Pacific) ke Hippius (XPF ke SN75) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XPF hingga 10,000 XPF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Hippius yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XPF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Hippius (SN75) saat ini diperdagangkan seharga ₣ 426.07 XPF , yang mencerminkan perubahan -2.21% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₣102.94K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₣-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Hippius Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
102.94K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-2.21%
Perubahan Harga (1 Hari)
₣ 4.255
High 24 Jam
₣ 4.115
Low 24 Jam
Grafik tren SN75 ke XPF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Hippius terhadap XPF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Hippius saat ini.
Ringkasan Konversi SN75 ke XPF
Per | 1 SN75 = 426.07 XPF | 1 XPF = 0.002347 SN75
Kurs untuk 1 SN75 ke XPF hari ini adalah 426.07 XPF.
Pembelian 5 SN75 akan dikenai biaya 2,130.34 XPF, sedangkan 10 SN75 memiliki nilai 4,260.69 XPF.
1 XPF dapat di-trade dengan 0.002347 SN75.
50 XPF dapat dikonversi ke 0.1173 SN75, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SN75 ke XPF telah berubah sebesar +10.33% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.21%, sehingga mencapai high senilai 436.5330216682665 XPF dan low senilai 422.17000802935763 XPF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SN75 adalah 608.5814064714823 XPF yang menunjukkan perubahan -29.99% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SN75 telah berubah sebesar 15.69672204823614 XPF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +3.82% pada nilainya.
Semua Tentang Hippius (SN75)
Setelah menghitung harga Hippius (SN75), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Hippius langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SN75. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Hippius, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SN75 ke XPF
Dalam 24 jam terakhir, Hippius (SN75) telah berfluktuasi antara 422.17000802935763 XPF dan 436.5330216682665 XPF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 386.15988097752177 XPF dan high 436.5330216682665 XPF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SN75 ke XPF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₣ 436.02
|₣ 436.02
|₣ 622.73
|₣ 969.5
|Low
|₣ 421.65
|₣ 385.74
|₣ 366.25
|₣ 366.25
|Rata-rata
|₣ 426.78
|₣ 408.31
|₣ 442.17
|₣ 551.95
|Volatilitas
|+3.39%
|+13.04%
|+42.08%
|+146.87%
|Perubahan
|+0.70%
|+10.33%
|-29.98%
|+3.82%
Prakiraan Harga Hippius dalam XPF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Hippius dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SN75 ke XPF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SN75 untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Hippius dapat mencapai sekitar ₣447.37XPF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SN75 untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SN75 mungkin naik menjadi sekitar ₣543.78 XPF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Hippius kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SN75 yang Tersedia di MEXC
SN75/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SN75, yang mencakup pasar tempat Hippius dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SN75 pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SN75 dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Hippius untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Hippius
Ingin menambahkan Hippius ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Hippius › atau Mulai sekarang ›
SN75 dan XPF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Hippius (SN75) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Hippius
- Harga Saat Ini (USD): $4.153
- Perubahan 7 Hari: +10.33%
- Tren 30 Hari: -29.99%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SN75, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XPF, harga USD SN75 tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SN75] [SN75 ke USD]
CFP Franc (French Pacific) (XPF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XPF/USD): 0.009746478309865535
- Perubahan 7 Hari: +0.40%
- Tren 30 Hari: +0.40%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XPF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SN75 yang sama.
- XPF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SN75 dengan XPF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SN75 ke XPF?
Kurs antara Hippius (SN75) dan CFP Franc (French Pacific) (XPF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SN75, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SN75 ke XPF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XPF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XPF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XPF. Ketika XPF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SN75, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Hippius, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SN75 dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XPF.
Konversikan SN75 ke XPF Seketika
Gunakan konverter SN75 ke XPF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SN75 ke XPF?
Masukkan Jumlah SN75
Mulailah dengan memasukkan jumlah SN75 yang ingin Anda konversi ke XPF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SN75 ke XPF Secara Live
Lihat kurs SN75 ke XPF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SN75 dan XPF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SN75 ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SN75 dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SN75 ke XPF dihitung?
Perhitungan kurs SN75 ke XPF didasarkan pada nilai SN75 saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XPF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SN75 ke XPF begitu sering berubah?
Kurs SN75 ke XPF sangat sering berubah karena Hippius dan CFP Franc (French Pacific) terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SN75 ke XPF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SN75 ke XPF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SN75 ke XPF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SN75 ke XPF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SN75 ke XPF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SN75 terhadap XPF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SN75 terhadap XPF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SN75 ke XPF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XPF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SN75 tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SN75 ke XPF?
Halving Hippius, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SN75 ke XPF.
Bisakah saya membandingkan kurs SN75 ke XPF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SN75 keXPF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SN75 ke XPF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Hippius, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SN75 ke XPF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XPF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SN75 ke XPF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Hippius dan CFP Franc (French Pacific)?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Hippius dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SN75 ke XPF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XPF Anda ke SN75 dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SN75 ke XPF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SN75 dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SN75 ke XPF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SN75 ke XPF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XPF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SN75 ke XPF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Hippius Selengkapnya
Harga Hippius
Pelajari selengkapnya tentang Hippius (SN75) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Hippius
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar SN75 untuk lebih memahami kemungkinan arah Hippius.
Cara Membeli Hippius
Ingin membeli Hippius? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
SN75/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan SN75/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
SN75 USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada SN75 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SN75 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Hippius ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke XPF
Mengapa Harus Membeli Hippius dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Hippius.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Hippius dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.