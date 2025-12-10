Tabel Konversi Streamflow ke Iranian Rial
Tabel Konversi STREAM ke IRR
- 1 STREAM722.43 IRR
- 2 STREAM1,444.86 IRR
- 3 STREAM2,167.29 IRR
- 4 STREAM2,889.72 IRR
- 5 STREAM3,612.14 IRR
- 6 STREAM4,334.57 IRR
- 7 STREAM5,057.00 IRR
- 8 STREAM5,779.43 IRR
- 9 STREAM6,501.86 IRR
- 10 STREAM7,224.29 IRR
- 50 STREAM36,121.44 IRR
- 100 STREAM72,242.88 IRR
- 1,000 STREAM722,428.78 IRR
- 5,000 STREAM3,612,143.88 IRR
- 10,000 STREAM7,224,287.76 IRR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Streamflow ke Iranian Rial (STREAM ke IRR) di berbagai rentang nilai, dari 1 STREAM hingga 10,000 STREAM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah STREAM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IRR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah STREAM ke IRR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IRR ke STREAM
- 1 IRR0.001384 STREAM
- 2 IRR0.002768 STREAM
- 3 IRR0.004152 STREAM
- 4 IRR0.005536 STREAM
- 5 IRR0.006921 STREAM
- 6 IRR0.008305 STREAM
- 7 IRR0.009689 STREAM
- 8 IRR0.01107 STREAM
- 9 IRR0.01245 STREAM
- 10 IRR0.01384 STREAM
- 50 IRR0.06921 STREAM
- 100 IRR0.1384 STREAM
- 1,000 IRR1.384 STREAM
- 5,000 IRR6.921 STREAM
- 10,000 IRR13.84 STREAM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Iranian Rial ke Streamflow (IRR ke STREAM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IRR hingga 10,000 IRR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Streamflow yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IRR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Streamflow (STREAM) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 722.43 IRR , yang mencerminkan perubahan 0.05% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼2.70B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼98.09B IRR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Streamflow Harga khusus dari kami.
5.72T IRR
Suplai Peredaran
2.70B
Volume Trading 24 Jam
98.09B IRR
Kapitalisasi Pasar
0.05%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.01723
High 24 Jam
﷼ 0.01693
Low 24 Jam
Grafik tren STREAM ke IRR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Streamflow terhadap IRR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Streamflow saat ini.
Ringkasan Konversi STREAM ke IRR
Per | 1 STREAM = 722.43 IRR | 1 IRR = 0.001384 STREAM
Kurs untuk 1 STREAM ke IRR hari ini adalah 722.43 IRR.
Pembelian 5 STREAM akan dikenai biaya 3,612.14 IRR, sedangkan 10 STREAM memiliki nilai 7,224.29 IRR.
1 IRR dapat di-trade dengan 0.001384 STREAM.
50 IRR dapat dikonversi ke 0.06921 STREAM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 STREAM ke IRR telah berubah sebesar -1.95% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.05%, sehingga mencapai high senilai 725.3757464665251 IRR dan low senilai 712.7458727613623 IRR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 STREAM adalah 976.2892374090957 IRR yang menunjukkan perubahan -26.01% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, STREAM telah berubah sebesar -1,484.010160356646 IRR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -67.26% pada nilainya.
Semua Tentang Streamflow (STREAM)
Setelah menghitung harga Streamflow (STREAM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Streamflow langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan STREAM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Streamflow, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga STREAM ke IRR
Dalam 24 jam terakhir, Streamflow (STREAM) telah berfluktuasi antara 712.7458727613623 IRR dan 725.3757464665251 IRR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 707.272927489125 IRR dan high 746.8465317653022 IRR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas STREAM ke IRR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 420.99
|﷼ 420.99
|﷼ 841.99
|﷼ 3367.96
|Low
|﷼ 420.99
|﷼ 420.99
|﷼ 420.99
|﷼ 420.99
|Rata-rata
|﷼ 420.99
|﷼ 420.99
|﷼ 420.99
|﷼ 1262.98
|Volatilitas
|+1.75%
|+5.37%
|+28.59%
|+134.28%
|Perubahan
|-0.11%
|-1.88%
|-25.95%
|-67.18%
Prakiraan Harga Streamflow dalam IRR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Streamflow dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan STREAM ke IRR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga STREAM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Streamflow dapat mencapai sekitar ﷼758.55IRR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga STREAM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, STREAM mungkin naik menjadi sekitar ﷼922.02 IRR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Streamflow kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan STREAM yang Tersedia di MEXC
STREAM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot STREAM, yang mencakup pasar tempat Streamflow dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual STREAM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures STREAM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Streamflow untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Streamflow
Ingin menambahkan Streamflow ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Streamflow › atau Mulai sekarang ›
STREAM dan IRR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Streamflow (STREAM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Streamflow
- Harga Saat Ini (USD): $0.01716
- Perubahan 7 Hari: -1.95%
- Tren 30 Hari: -26.01%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk STREAM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IRR, harga USD STREAM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga STREAM] [STREAM ke USD]
Iranian Rial (IRR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IRR/USD): 0.000023752969113805496
- Perubahan 7 Hari: +0.03%
- Tren 30 Hari: +0.03%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IRR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah STREAM yang sama.
- IRR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli STREAM dengan IRR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs STREAM ke IRR?
Kurs antara Streamflow (STREAM) dan Iranian Rial (IRR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam STREAM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs STREAM ke IRR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IRR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IRR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IRR. Ketika IRR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti STREAM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Streamflow, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap STREAM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IRR.
Konversikan STREAM ke IRR Seketika
Gunakan konverter STREAM ke IRR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi STREAM ke IRR?
Masukkan Jumlah STREAM
Mulailah dengan memasukkan jumlah STREAM yang ingin Anda konversi ke IRR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs STREAM ke IRR Secara Live
Lihat kurs STREAM ke IRR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang STREAM dan IRR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan STREAM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli STREAM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs STREAM ke IRR dihitung?
Perhitungan kurs STREAM ke IRR didasarkan pada nilai STREAM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IRR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs STREAM ke IRR begitu sering berubah?
Kurs STREAM ke IRR sangat sering berubah karena Streamflow dan Iranian Rial terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs STREAM ke IRR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs STREAM ke IRR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs STREAM ke IRR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan STREAM ke IRR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi STREAM ke IRR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren STREAM terhadap IRR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga STREAM terhadap IRR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar STREAM ke IRR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IRR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun STREAM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs STREAM ke IRR?
Halving Streamflow, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs STREAM ke IRR.
Bisakah saya membandingkan kurs STREAM ke IRR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs STREAM keIRR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs STREAM ke IRR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Streamflow, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi STREAM ke IRR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IRR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target STREAM ke IRR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Streamflow dan Iranian Rial?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Streamflow dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan STREAM ke IRR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IRR Anda ke STREAM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah STREAM ke IRR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga STREAM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar STREAM ke IRR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs STREAM ke IRR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IRR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs STREAM ke IRR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Streamflow Selengkapnya
Harga Streamflow
Pelajari selengkapnya tentang Streamflow (STREAM) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Streamflow
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar STREAM untuk lebih memahami kemungkinan arah Streamflow.
Cara Membeli Streamflow
Ingin membeli Streamflow? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
STREAM/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan STREAM/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
STREAM USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada STREAM dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures STREAM USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Streamflow ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke IRR
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.