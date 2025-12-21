Tabel Konversi STUFF.io ke Krone Norwegia
Tabel Konversi STUFF ke NOK
- 1 STUFF0.02 NOK
- 2 STUFF0.04 NOK
- 3 STUFF0.05 NOK
- 4 STUFF0.07 NOK
- 5 STUFF0.09 NOK
- 6 STUFF0.11 NOK
- 7 STUFF0.13 NOK
- 8 STUFF0.15 NOK
- 9 STUFF0.16 NOK
- 10 STUFF0.18 NOK
- 50 STUFF0.91 NOK
- 100 STUFF1.83 NOK
- 1,000 STUFF18.26 NOK
- 5,000 STUFF91.28 NOK
- 10,000 STUFF182.57 NOK
Tabel di atas menampilkan konversi aktual STUFF.io ke Krone Norwegia (STUFF ke NOK) di berbagai rentang nilai, dari 1 STUFF hingga 10,000 STUFF. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah STUFF yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar NOK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah STUFF ke NOK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi NOK ke STUFF
- 1 NOK54.77 STUFF
- 2 NOK109.5 STUFF
- 3 NOK164.3 STUFF
- 4 NOK219.09 STUFF
- 5 NOK273.8 STUFF
- 6 NOK328.6 STUFF
- 7 NOK383.4 STUFF
- 8 NOK438.1 STUFF
- 9 NOK492.9 STUFF
- 10 NOK547.7 STUFF
- 50 NOK2,738 STUFF
- 100 NOK5,477 STUFF
- 1,000 NOK54,774 STUFF
- 5,000 NOK273,873 STUFF
- 10,000 NOK547,746 STUFF
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Krone Norwegia ke STUFF.io (NOK ke STUFF) di berbagai rentang jumlah, dari 1 NOK hingga 10,000 NOK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah STUFF.io yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah NOK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
STUFF.io (STUFF) saat ini diperdagangkan seharga kr 0.02 NOK , yang mencerminkan perubahan 5.88% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai kr-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar kr-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman STUFF.io Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
5.88%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren STUFF ke NOK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi STUFF.io terhadap NOK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga STUFF.io saat ini.
Ringkasan Konversi STUFF ke NOK
Per | 1 STUFF = 0.02 NOK | 1 NOK = 54.77 STUFF
Kurs untuk 1 STUFF ke NOK hari ini adalah 0.02 NOK.
Pembelian 5 STUFF akan dikenai biaya 0.09 NOK, sedangkan 10 STUFF memiliki nilai 0.18 NOK.
1 NOK dapat di-trade dengan 54.77 STUFF.
50 NOK dapat dikonversi ke 2,738 STUFF, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 STUFF ke NOK telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 5.88%, sehingga mencapai high senilai -- NOK dan low senilai -- NOK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 STUFF adalah -- NOK yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, STUFF telah berubah sebesar -- NOK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang STUFF.io (STUFF)
Setelah menghitung harga STUFF.io (STUFF), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang STUFF.io langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan STUFF. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli STUFF.io, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga STUFF ke NOK
Dalam 24 jam terakhir, STUFF.io (STUFF) telah berfluktuasi antara -- NOK dan -- NOK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.015822414682936586 NOK dan high 0.02018372129425885 NOK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas STUFF ke NOK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|Low
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|Rata-rata
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|Volatilitas
|+14.37%
|+23.89%
|+42.25%
|+67.05%
|Perubahan
|+3.45%
|0.00%
|-15.49%
|-58.81%
Prakiraan Harga STUFF.io dalam NOK untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga STUFF.io dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan STUFF ke NOK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga STUFF untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, STUFF.io dapat mencapai sekitar kr0.02NOK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga STUFF untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, STUFF mungkin naik menjadi sekitar kr0.02 NOK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga STUFF.io kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan STUFF yang Tersedia di MEXC
STUFF/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot STUFF, yang mencakup pasar tempat STUFF.io dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual STUFF pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures STUFF dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures STUFF.io untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli STUFF.io
Ingin menambahkan STUFF.io ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli STUFF.io › atau Mulai sekarang ›
STUFF dan NOK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
STUFF.io (STUFF) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga STUFF.io
- Harga Saat Ini (USD): $0.0018
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk STUFF, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke NOK, harga USD STUFF tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga STUFF] [STUFF ke USD]
Krone Norwegia (NOK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (NOK/USD): 0.09865304070868398
- Perubahan 7 Hari: +1.14%
- Tren 30 Hari: +1.14%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- NOK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah STUFF yang sama.
- NOK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli STUFF dengan NOK secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs STUFF ke NOK?
Kurs antara STUFF.io (STUFF) dan Krone Norwegia (NOK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam STUFF, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs STUFF ke NOK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit NOK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal NOK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan NOK. Ketika NOK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti STUFF, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti STUFF.io, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap STUFF dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke NOK.
Konversikan STUFF ke NOK Seketika
Gunakan konverter STUFF ke NOK kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi STUFF ke NOK?
Masukkan Jumlah STUFF
Mulailah dengan memasukkan jumlah STUFF yang ingin Anda konversi ke NOK menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs STUFF ke NOK Secara Live
Lihat kurs STUFF ke NOK yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang STUFF dan NOK.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan STUFF ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli STUFF dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs STUFF ke NOK dihitung?
Perhitungan kurs STUFF ke NOK didasarkan pada nilai STUFF saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke NOK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs STUFF ke NOK begitu sering berubah?
Kurs STUFF ke NOK sangat sering berubah karena STUFF.io dan Krone Norwegia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs STUFF ke NOK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs STUFF ke NOK dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs STUFF ke NOK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan STUFF ke NOK atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi STUFF ke NOK dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren STUFF terhadap NOK dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga STUFF terhadap NOK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar STUFF ke NOK?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan NOK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun STUFF tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs STUFF ke NOK?
Halving STUFF.io, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs STUFF ke NOK.
Bisakah saya membandingkan kurs STUFF ke NOK dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs STUFF keNOK wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs STUFF ke NOK sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga STUFF.io, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi STUFF ke NOK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas NOK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target STUFF ke NOK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi STUFF.io dan Krone Norwegia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk STUFF.io dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan STUFF ke NOK dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan NOK Anda ke STUFF dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah STUFF ke NOK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga STUFF dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar STUFF ke NOK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs STUFF ke NOK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai NOK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs STUFF ke NOK yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi STUFF.io Selengkapnya
Harga STUFF.io
Pelajari selengkapnya tentang STUFF.io (STUFF) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga STUFF.io
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar STUFF untuk lebih memahami kemungkinan arah STUFF.io.
Cara Membeli STUFF.io
Ingin membeli STUFF.io? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
STUFF/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan STUFF/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
STUFF USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada STUFF dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures STUFF USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi STUFF.io ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke NOK
Mengapa Harus Membeli STUFF.io dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli STUFF.io.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli STUFF.io dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.