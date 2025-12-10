Tabel Konversi Maple Finance ke Cape Verdean Escudo
Tabel Konversi SYRUP ke CVE
- 1 SYRUP26.51 CVE
- 2 SYRUP53.02 CVE
- 3 SYRUP79.53 CVE
- 4 SYRUP106.03 CVE
- 5 SYRUP132.54 CVE
- 6 SYRUP159.05 CVE
- 7 SYRUP185.56 CVE
- 8 SYRUP212.07 CVE
- 9 SYRUP238.58 CVE
- 10 SYRUP265.08 CVE
- 50 SYRUP1,325.42 CVE
- 100 SYRUP2,650.84 CVE
- 1,000 SYRUP26,508.44 CVE
- 5,000 SYRUP132,542.19 CVE
- 10,000 SYRUP265,084.38 CVE
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Maple Finance ke Cape Verdean Escudo (SYRUP ke CVE) di berbagai rentang nilai, dari 1 SYRUP hingga 10,000 SYRUP. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SYRUP yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CVE terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SYRUP ke CVE khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CVE ke SYRUP
- 1 CVE0.03772 SYRUP
- 2 CVE0.07544 SYRUP
- 3 CVE0.1131 SYRUP
- 4 CVE0.1508 SYRUP
- 5 CVE0.1886 SYRUP
- 6 CVE0.2263 SYRUP
- 7 CVE0.2640 SYRUP
- 8 CVE0.3017 SYRUP
- 9 CVE0.3395 SYRUP
- 10 CVE0.3772 SYRUP
- 50 CVE1.886 SYRUP
- 100 CVE3.772 SYRUP
- 1,000 CVE37.72 SYRUP
- 5,000 CVE188.6 SYRUP
- 10,000 CVE377.2 SYRUP
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Cape Verdean Escudo ke Maple Finance (CVE ke SYRUP) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CVE hingga 10,000 CVE. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Maple Finance yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CVE yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Maple Finance (SYRUP) saat ini diperdagangkan seharga Esc 26.51 CVE , yang mencerminkan perubahan 2.89% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Esc8.25M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Esc30.29B CVE. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Maple Finance Harga khusus dari kami.
108.17B CVE
Suplai Peredaran
8.25M
Volume Trading 24 Jam
30.29B CVE
Kapitalisasi Pasar
2.89%
Perubahan Harga (1 Hari)
Esc 0.29
High 24 Jam
Esc 0.26961
Low 24 Jam
Grafik tren SYRUP ke CVE di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Maple Finance terhadap CVE. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Maple Finance saat ini.
Ringkasan Konversi SYRUP ke CVE
Per | 1 SYRUP = 26.51 CVE | 1 CVE = 0.03772 SYRUP
Kurs untuk 1 SYRUP ke CVE hari ini adalah 26.51 CVE.
Pembelian 5 SYRUP akan dikenai biaya 132.54 CVE, sedangkan 10 SYRUP memiliki nilai 265.08 CVE.
1 CVE dapat di-trade dengan 0.03772 SYRUP.
50 CVE dapat dikonversi ke 1.886 SYRUP, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SYRUP ke CVE telah berubah sebesar +14.79% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2.89%, sehingga mencapai high senilai 27.455168077895852 CVE dan low senilai 25.524785743039658 CVE.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SYRUP adalah 43.63288918531256 CVE yang menunjukkan perubahan -39.25% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SYRUP telah berubah sebesar -17.59118889846148 CVE, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -39.89% pada nilainya.
Semua Tentang Maple Finance (SYRUP)
Setelah menghitung harga Maple Finance (SYRUP), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Maple Finance langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SYRUP. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Maple Finance, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SYRUP ke CVE
Dalam 24 jam terakhir, Maple Finance (SYRUP) telah berfluktuasi antara 25.524785743039658 CVE dan 27.455168077895852 CVE, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 22.48483592586298 CVE dan high 29.65158152412752 CVE. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SYRUP ke CVE secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Esc 27.45
|Esc 29.34
|Esc 45.44
|Esc 47.33
|Low
|Esc 24.61
|Esc 21.77
|Esc 21.77
|Esc 21.77
|Rata-rata
|Esc 25.56
|Esc 24.61
|Esc 30.29
|Esc 35.97
|Volatilitas
|+7.47%
|+30.41%
|+54.08%
|+57.87%
|Perubahan
|+2.71%
|+12.66%
|-39.15%
|-39.22%
Prakiraan Harga Maple Finance dalam CVE untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Maple Finance dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SYRUP ke CVE untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SYRUP untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Maple Finance dapat mencapai sekitar Esc27.83CVE, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SYRUP untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SYRUP mungkin naik menjadi sekitar Esc33.83 CVE, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Maple Finance kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SYRUP yang Tersedia di MEXC
SYRUP/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SYRUP, yang mencakup pasar tempat Maple Finance dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SYRUP pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
SYRUPUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SYRUP dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Maple Finance untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Maple Finance
Ingin menambahkan Maple Finance ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Maple Finance › atau Mulai sekarang ›
SYRUP dan CVE dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Maple Finance (SYRUP) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Maple Finance
- Harga Saat Ini (USD): $0.28
- Perubahan 7 Hari: +14.79%
- Tren 30 Hari: -39.25%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SYRUP, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CVE, harga USD SYRUP tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SYRUP] [SYRUP ke USD]
Cape Verdean Escudo (CVE) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CVE/USD): 0.010559400949133865
- Perubahan 7 Hari: +0.57%
- Tren 30 Hari: +0.57%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CVE yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SYRUP yang sama.
- CVE yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SYRUP dengan CVE secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SYRUP ke CVE?
Kurs antara Maple Finance (SYRUP) dan Cape Verdean Escudo (CVE) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SYRUP, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SYRUP ke CVE. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CVE memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CVE
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CVE. Ketika CVE melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SYRUP, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Maple Finance, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SYRUP dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CVE.
Konversikan SYRUP ke CVE Seketika
Gunakan konverter SYRUP ke CVE kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SYRUP ke CVE?
Masukkan Jumlah SYRUP
Mulailah dengan memasukkan jumlah SYRUP yang ingin Anda konversi ke CVE menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SYRUP ke CVE Secara Live
Lihat kurs SYRUP ke CVE yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SYRUP dan CVE.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SYRUP ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SYRUP dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SYRUP ke CVE dihitung?
Perhitungan kurs SYRUP ke CVE didasarkan pada nilai SYRUP saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CVE menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SYRUP ke CVE begitu sering berubah?
Kurs SYRUP ke CVE sangat sering berubah karena Maple Finance dan Cape Verdean Escudo terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SYRUP ke CVE yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SYRUP ke CVE dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SYRUP ke CVE dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SYRUP ke CVE atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SYRUP ke CVE dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SYRUP terhadap CVE dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SYRUP terhadap CVE dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SYRUP ke CVE?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CVE, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SYRUP tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SYRUP ke CVE?
Halving Maple Finance, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SYRUP ke CVE.
Bisakah saya membandingkan kurs SYRUP ke CVE dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SYRUP keCVE wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SYRUP ke CVE sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Maple Finance, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SYRUP ke CVE dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CVE dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SYRUP ke CVE dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Maple Finance dan Cape Verdean Escudo?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Maple Finance dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SYRUP ke CVE dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CVE Anda ke SYRUP dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SYRUP ke CVE merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SYRUP dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SYRUP ke CVE dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SYRUP ke CVE selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CVE terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SYRUP ke CVE yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.