Tabel Konversi Tada ke Eskudo Tanjung Verde
Tabel Konversi TADA ke CVE
- 1 TADA0.11 CVE
- 2 TADA0.21 CVE
- 3 TADA0.32 CVE
- 4 TADA0.42 CVE
- 5 TADA0.53 CVE
- 6 TADA0.63 CVE
- 7 TADA0.74 CVE
- 8 TADA0.84 CVE
- 9 TADA0.95 CVE
- 10 TADA1.05 CVE
- 50 TADA5.27 CVE
- 100 TADA10.54 CVE
- 1,000 TADA105.43 CVE
- 5,000 TADA527.16 CVE
- 10,000 TADA1,054.31 CVE
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Tada ke Eskudo Tanjung Verde (TADA ke CVE) di berbagai rentang nilai, dari 1 TADA hingga 10,000 TADA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah TADA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CVE terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah TADA ke CVE khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CVE ke TADA
- 1 CVE9.484 TADA
- 2 CVE18.96 TADA
- 3 CVE28.45 TADA
- 4 CVE37.93 TADA
- 5 CVE47.42 TADA
- 6 CVE56.90 TADA
- 7 CVE66.39 TADA
- 8 CVE75.87 TADA
- 9 CVE85.36 TADA
- 10 CVE94.84 TADA
- 50 CVE474.2 TADA
- 100 CVE948.4 TADA
- 1,000 CVE9,484 TADA
- 5,000 CVE47,424 TADA
- 10,000 CVE94,848 TADA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Eskudo Tanjung Verde ke Tada (CVE ke TADA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CVE hingga 10,000 CVE. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Tada yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CVE yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Tada (TADA) saat ini diperdagangkan seharga Esc 0.11 CVE , yang mencerminkan perubahan 0.71% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Esc-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Esc-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Tada Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.71%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren TADA ke CVE di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Tada terhadap CVE. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Tada saat ini.
Ringkasan Konversi TADA ke CVE
Per | 1 TADA = 0.11 CVE | 1 CVE = 9.484 TADA
Kurs untuk 1 TADA ke CVE hari ini adalah 0.11 CVE.
Pembelian 5 TADA akan dikenai biaya 0.53 CVE, sedangkan 10 TADA memiliki nilai 1.05 CVE.
1 CVE dapat di-trade dengan 9.484 TADA.
50 CVE dapat dikonversi ke 474.2 TADA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 TADA ke CVE telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.71%, sehingga mencapai high senilai -- CVE dan low senilai -- CVE.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 TADA adalah -- CVE yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, TADA telah berubah sebesar -- CVE, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Tada (TADA)
Setelah menghitung harga Tada (TADA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Tada langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan TADA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Tada, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga TADA ke CVE
Dalam 24 jam terakhir, Tada (TADA) telah berfluktuasi antara -- CVE dan -- CVE, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.10232472569899465 CVE dan high 0.13113003026559295 CVE. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas TADA ke CVE secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Low
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Rata-rata
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Esc 0
|Volatilitas
|+6.68%
|+22.13%
|+44.70%
|+103.80%
|Perubahan
|-1.58%
|-19.01%
|-20.79%
|-56.11%
Prakiraan Harga Tada dalam CVE untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Tada dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan TADA ke CVE untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga TADA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Tada dapat mencapai sekitar Esc0.11CVE, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga TADA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, TADA mungkin naik menjadi sekitar Esc0.13 CVE, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Tada kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan TADA yang Tersedia di MEXC
TADA/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot TADA, yang mencakup pasar tempat Tada dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual TADA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures TADA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short.
Pelajari Cara Membeli Tada
Ingin menambahkan Tada ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, pembelian kripto dapat dilakukan melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Tada
TADA dan CVE dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Tada (TADA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Tada
- Harga Saat Ini (USD): $0.00112
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk TADA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CVE, harga USD TADA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga TADA] [TADA ke USD]
Eskudo Tanjung Verde (CVE) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CVE/USD): 0.010626762747479371
- Perubahan 7 Hari: +1.69%
- Tren 30 Hari: +1.69%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CVE yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah TADA yang sama.
- CVE yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli TADA dengan CVE secara aman.
Apa yang Memengaruhi Kurs TADA ke CVE?
Kurs antara Tada (TADA) dan Eskudo Tanjung Verde (CVE) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam TADA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs TADA ke CVE. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CVE memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CVE
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CVE. Ketika CVE melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti TADA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Tada, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap TADA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CVE.
Konversikan TADA ke CVE Seketika
Gunakan konverter TADA ke CVE kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi TADA ke CVE?
Masukkan Jumlah TADA
Mulailah dengan memasukkan jumlah TADA yang ingin Anda konversi ke CVE menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs TADA ke CVE Secara Live
Lihat kurs TADA ke CVE yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang TADA dan CVE.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan TADA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli TADA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar untuk langsung berdagang. Platform perdagangan menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs TADA ke CVE dihitung?
Perhitungan kurs TADA ke CVE didasarkan pada nilai TADA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CVE menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs TADA ke CVE begitu sering berubah?
Kurs TADA ke CVE sangat sering berubah karena Tada dan Eskudo Tanjung Verde terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs TADA ke CVE yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs TADA ke CVE dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs TADA ke CVE dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan TADA ke CVE atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi TADA ke CVE dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren TADA terhadap CVE dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga TADA terhadap CVE dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar TADA ke CVE?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CVE, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun TADA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs TADA ke CVE?
Halving Tada, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs TADA ke CVE.
Bisakah saya membandingkan kurs TADA ke CVE dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs TADA keCVE wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs TADA ke CVE sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Tada, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi TADA ke CVE dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CVE dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target TADA ke CVE dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Tada dan Eskudo Tanjung Verde?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Tada dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan TADA ke CVE dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CVE Anda ke TADA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah TADA ke CVE merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga TADA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar TADA ke CVE dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs TADA ke CVE selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CVE terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs TADA ke CVE yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.