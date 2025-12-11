Tabel Konversi TMX ke Cambodian Riel
Tabel Konversi TMX ke KHR
- 1 TMX70,320.06 KHR
- 2 TMX140,640.12 KHR
- 3 TMX210,960.18 KHR
- 4 TMX281,280.24 KHR
- 5 TMX351,600.30 KHR
- 6 TMX421,920.36 KHR
- 7 TMX492,240.42 KHR
- 8 TMX562,560.49 KHR
- 9 TMX632,880.55 KHR
- 10 TMX703,200.61 KHR
- 50 TMX3,516,003.04 KHR
- 100 TMX7,032,006.07 KHR
- 1,000 TMX70,320,060.71 KHR
- 5,000 TMX351,600,303.54 KHR
- 10,000 TMX703,200,607.08 KHR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual TMX ke Cambodian Riel (TMX ke KHR) di berbagai rentang nilai, dari 1 TMX hingga 10,000 TMX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah TMX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar KHR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah TMX ke KHR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi KHR ke TMX
- 1 KHR0.0{4}1422 TMX
- 2 KHR0.0{4}2844 TMX
- 3 KHR0.0{4}4266 TMX
- 4 KHR0.0{4}5688 TMX
- 5 KHR0.0{4}7110 TMX
- 6 KHR0.0{4}8532 TMX
- 7 KHR0.0{4}9954 TMX
- 8 KHR0.0001137 TMX
- 9 KHR0.0001279 TMX
- 10 KHR0.0001422 TMX
- 50 KHR0.0007110 TMX
- 100 KHR0.001422 TMX
- 1,000 KHR0.01422 TMX
- 5,000 KHR0.07110 TMX
- 10,000 KHR0.1422 TMX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Cambodian Riel ke TMX (KHR ke TMX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 KHR hingga 10,000 KHR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah TMX yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah KHR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
TMX (TMX) saat ini diperdagangkan seharga ៛ 70,320.06 KHR , yang mencerminkan perubahan 11.40% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ៛371.43M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ៛-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman TMX Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
371.43M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
11.40%
Perubahan Harga (1 Hari)
៛ 19.7997
High 24 Jam
៛ 15.5941
Low 24 Jam
Grafik tren TMX ke KHR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi TMX terhadap KHR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga TMX saat ini.
Ringkasan Konversi TMX ke KHR
Per | 1 TMX = 70,320.06 KHR | 1 KHR = 0.0{4}1422 TMX
Kurs untuk 1 TMX ke KHR hari ini adalah 70,320.06 KHR.
Pembelian 5 TMX akan dikenai biaya 351,600.30 KHR, sedangkan 10 TMX memiliki nilai 703,200.61 KHR.
1 KHR dapat di-trade dengan 0.0{4}1422 TMX.
50 KHR dapat dikonversi ke 0.0007110 TMX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 TMX ke KHR telah berubah sebesar +1.34% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 11.40%, sehingga mencapai high senilai 78,838.75732630692 KHR dan low senilai 62,092.83300363958 KHR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 TMX adalah 66,582.33026296225 KHR yang menunjukkan perubahan +5.61% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, TMX telah berubah sebesar 66,338.64313899724 KHR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +1,666.04% pada nilainya.
Semua Tentang TMX (TMX)
Setelah menghitung harga TMX (TMX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang TMX langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan TMX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli TMX, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga TMX ke KHR
Dalam 24 jam terakhir, TMX (TMX) telah berfluktuasi antara 62,092.83300363958 KHR dan 78,838.75732630692 KHR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 62,092.83300363958 KHR dan high 78,838.75732630692 KHR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas TMX ke KHR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|៛ 78800.13
|៛ 78800.13
|៛ 87599.94
|៛ 87599.94
|Low
|៛ 62076.5
|៛ 62076.5
|៛ 31058.16
|៛ 3981.81
|Rata-rata
|៛ 67929.77
|៛ 67372.32
|៛ 63231.23
|៛ 49732.87
|Volatilitas
|+26.55%
|+24.34%
|+84.92%
|+2,100.00%
|Perubahan
|+11.50%
|+2.23%
|+5.61%
|+1,666.03%
Prakiraan Harga TMX dalam KHR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga TMX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan TMX ke KHR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga TMX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, TMX dapat mencapai sekitar ៛73,836.06KHR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga TMX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, TMX mungkin naik menjadi sekitar ៛89,748.20 KHR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga TMX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan TMX yang Tersedia di MEXC
TMX/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot TMX, yang mencakup pasar tempat TMX dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual TMX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures TMX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures TMX untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli TMX
Ingin menambahkan TMX ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli TMX › atau Mulai sekarang ›
TMX dan KHR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
TMX (TMX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga TMX
- Harga Saat Ini (USD): $17.6603
- Perubahan 7 Hari: +1.34%
- Tren 30 Hari: +5.61%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk TMX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KHR, harga USD TMX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga TMX] [TMX ke USD]
Cambodian Riel (KHR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KHR/USD): 0.00025107893609031866
- Perubahan 7 Hari: +0.69%
- Tren 30 Hari: +0.69%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KHR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah TMX yang sama.
- KHR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli TMX dengan KHR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs TMX ke KHR?
Kurs antara TMX (TMX) dan Cambodian Riel (KHR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam TMX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs TMX ke KHR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KHR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KHR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KHR. Ketika KHR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti TMX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti TMX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap TMX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KHR.
Konversikan TMX ke KHR Seketika
Gunakan konverter TMX ke KHR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi TMX ke KHR?
Masukkan Jumlah TMX
Mulailah dengan memasukkan jumlah TMX yang ingin Anda konversi ke KHR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs TMX ke KHR Secara Live
Lihat kurs TMX ke KHR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang TMX dan KHR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan TMX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli TMX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs TMX ke KHR dihitung?
Perhitungan kurs TMX ke KHR didasarkan pada nilai TMX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke KHR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs TMX ke KHR begitu sering berubah?
Kurs TMX ke KHR sangat sering berubah karena TMX dan Cambodian Riel terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs TMX ke KHR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs TMX ke KHR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs TMX ke KHR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan TMX ke KHR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi TMX ke KHR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren TMX terhadap KHR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga TMX terhadap KHR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar TMX ke KHR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan KHR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun TMX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs TMX ke KHR?
Halving TMX, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs TMX ke KHR.
Bisakah saya membandingkan kurs TMX ke KHR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs TMX keKHR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs TMX ke KHR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga TMX, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi TMX ke KHR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas KHR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target TMX ke KHR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi TMX dan Cambodian Riel?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk TMX dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan TMX ke KHR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan KHR Anda ke TMX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah TMX ke KHR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga TMX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar TMX ke KHR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs TMX ke KHR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai KHR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs TMX ke KHR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi TMX Selengkapnya
Harga TMX
Pelajari selengkapnya tentang TMX (TMX) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga TMX
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar TMX untuk lebih memahami kemungkinan arah TMX.
Cara Membeli TMX
Ingin membeli TMX? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
TMX/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan TMX/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
TMX USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada TMX dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures TMX USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi TMX ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke KHR
Mengapa Harus Membeli TMX dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli TMX.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli TMX dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.