Tabel Konversi Tomwifhat ke Yemeni Rial
Tabel Konversi TWIF ke YER
- 1 TWIF0.03 YER
- 2 TWIF0.07 YER
- 3 TWIF0.10 YER
- 4 TWIF0.14 YER
- 5 TWIF0.17 YER
- 6 TWIF0.21 YER
- 7 TWIF0.24 YER
- 8 TWIF0.28 YER
- 9 TWIF0.31 YER
- 10 TWIF0.35 YER
- 50 TWIF1.73 YER
- 100 TWIF3.46 YER
- 1,000 TWIF34.58 YER
- 5,000 TWIF172.90 YER
- 10,000 TWIF345.80 YER
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Tomwifhat ke Yemeni Rial (TWIF ke YER) di berbagai rentang nilai, dari 1 TWIF hingga 10,000 TWIF. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah TWIF yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar YER terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah TWIF ke YER khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi YER ke TWIF
- 1 YER28.91 TWIF
- 2 YER57.83 TWIF
- 3 YER86.75 TWIF
- 4 YER115.6 TWIF
- 5 YER144.5 TWIF
- 6 YER173.5 TWIF
- 7 YER202.4 TWIF
- 8 YER231.3 TWIF
- 9 YER260.2 TWIF
- 10 YER289.1 TWIF
- 50 YER1,445 TWIF
- 100 YER2,891 TWIF
- 1,000 YER28,918 TWIF
- 5,000 YER144,594 TWIF
- 10,000 YER289,188 TWIF
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Yemeni Rial ke Tomwifhat (YER ke TWIF) di berbagai rentang jumlah, dari 1 YER hingga 10,000 YER. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Tomwifhat yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah YER yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Tomwifhat (TWIF) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 0.03 YER , yang mencerminkan perubahan 29.23% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼5.30K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼0.00 YER. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Tomwifhat Harga khusus dari kami.
0.00 YER
Suplai Peredaran
5.30K
Volume Trading 24 Jam
0.00 YER
Kapitalisasi Pasar
29.23%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.000145
High 24 Jam
﷼ 0.0001122
Low 24 Jam
Grafik tren TWIF ke YER di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Tomwifhat terhadap YER. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Tomwifhat saat ini.
Ringkasan Konversi TWIF ke YER
Per | 1 TWIF = 0.03 YER | 1 YER = 28.91 TWIF
Kurs untuk 1 TWIF ke YER hari ini adalah 0.03 YER.
Pembelian 5 TWIF akan dikenai biaya 0.17 YER, sedangkan 10 TWIF memiliki nilai 0.35 YER.
1 YER dapat di-trade dengan 28.91 TWIF.
50 YER dapat dikonversi ke 1,445 TWIF, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 TWIF ke YER telah berubah sebesar -0.28% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 29.23%, sehingga mencapai high senilai 0.03457955879882822 YER dan low senilai 0.026757424118817427 YER.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 TWIF adalah 0.03190858598126356 YER yang menunjukkan perubahan +8.37% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, TWIF telah berubah sebesar -0.08423103563962848 YER, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -70.90% pada nilainya.
Semua Tentang Tomwifhat (TWIF)
Setelah menghitung harga Tomwifhat (TWIF), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Tomwifhat langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan TWIF. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Tomwifhat, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga TWIF ke YER
Dalam 24 jam terakhir, Tomwifhat (TWIF) telah berfluktuasi antara 0.026757424118817427 YER dan 0.03457955879882822 YER, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.02086697513722393 YER dan high 0.04721898373908957 YER. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas TWIF ke YER secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Low
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Rata-rata
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Volatilitas
|+28.37%
|+76.00%
|+151.27%
|+270.17%
|Perubahan
|+25.43%
|-0.27%
|+8.37%
|-70.60%
Prakiraan Harga Tomwifhat dalam YER untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Tomwifhat dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan TWIF ke YER untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga TWIF untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Tomwifhat dapat mencapai sekitar ﷼0.04YER, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga TWIF untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, TWIF mungkin naik menjadi sekitar ﷼0.04 YER, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Tomwifhat kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan TWIF yang Tersedia di MEXC
TWIF/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot TWIF, yang mencakup pasar tempat Tomwifhat dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual TWIF pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures TWIF dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Tomwifhat untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Tomwifhat
Ingin menambahkan Tomwifhat ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Tomwifhat › atau Mulai sekarang ›
TWIF dan YER dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Tomwifhat (TWIF) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Tomwifhat
- Harga Saat Ini (USD): $0.000145
- Perubahan 7 Hari: -0.28%
- Tren 30 Hari: +8.37%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk TWIF, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke YER, harga USD TWIF tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga TWIF] [TWIF ke USD]
Yemeni Rial (YER) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (YER/USD): 0.004192432184485195
- Perubahan 7 Hari: -0.01%
- Tren 30 Hari: -0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- YER yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah TWIF yang sama.
- YER yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli TWIF dengan YER secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs TWIF ke YER?
Kurs antara Tomwifhat (TWIF) dan Yemeni Rial (YER) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam TWIF, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs TWIF ke YER. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit YER memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal YER
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan YER. Ketika YER melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti TWIF, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Tomwifhat, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap TWIF dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke YER.
Konversikan TWIF ke YER Seketika
Gunakan konverter TWIF ke YER kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi TWIF ke YER?
Masukkan Jumlah TWIF
Mulailah dengan memasukkan jumlah TWIF yang ingin Anda konversi ke YER menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs TWIF ke YER Secara Live
Lihat kurs TWIF ke YER yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang TWIF dan YER.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan TWIF ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli TWIF dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs TWIF ke YER dihitung?
Perhitungan kurs TWIF ke YER didasarkan pada nilai TWIF saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke YER menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs TWIF ke YER begitu sering berubah?
Kurs TWIF ke YER sangat sering berubah karena Tomwifhat dan Yemeni Rial terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs TWIF ke YER yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs TWIF ke YER dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs TWIF ke YER dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan TWIF ke YER atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi TWIF ke YER dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren TWIF terhadap YER dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga TWIF terhadap YER dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar TWIF ke YER?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan YER, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun TWIF tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs TWIF ke YER?
Halving Tomwifhat, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs TWIF ke YER.
Bisakah saya membandingkan kurs TWIF ke YER dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs TWIF keYER wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs TWIF ke YER sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Tomwifhat, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi TWIF ke YER dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas YER dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target TWIF ke YER dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Tomwifhat dan Yemeni Rial?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Tomwifhat dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan TWIF ke YER dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan YER Anda ke TWIF dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah TWIF ke YER merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga TWIF dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar TWIF ke YER dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs TWIF ke YER selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai YER terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs TWIF ke YER yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Tomwifhat Selengkapnya
Harga Tomwifhat
Pelajari selengkapnya tentang Tomwifhat (TWIF) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Tomwifhat
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar TWIF untuk lebih memahami kemungkinan arah Tomwifhat.
Cara Membeli Tomwifhat
Ingin membeli Tomwifhat? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
TWIF/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan TWIF/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
TWIF USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada TWIF dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures TWIF USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Tomwifhat ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke YER
Mengapa Harus Membeli Tomwifhat dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Tomwifhat.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Tomwifhat dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.