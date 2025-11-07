Apa yang dimaksud dengan Witnet (WIT)

The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees. The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

Selain itu, Anda dapat:

- Periksa WIT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Witnet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Prediksi Harga Witnet (USD)

Berapa nilai Witnet (WIT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Witnet (WIT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomi Witnet (WIT)

Memahami tokenomi Witnet (WIT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WIT sekarang!

Cara membeli Witnet (WIT)

WIT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Witnet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Witnet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Witnet Berapa nilai Witnet (WIT) hari ini? Harga live WIT dalam USD adalah 0.000497 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WIT ke USD saat ini? $ 0.000497 . Cobalah Harga WIT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Witnet? Kapitalisasi pasar WIT adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WIT? Suplai beredar WIT adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WIT? WIT mencapai harga ATH sebesar 0.057437464430218084 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WIT? WIT mencapai harga ATL 0.00054390074853324 USD . Berapa volume perdagangan WIT? Volume perdagangan 24 jam live WIT adalah $ 102.60K USD . Akankah harga WIT naik lebih tinggi tahun ini? WIT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WIT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Witnet (WIT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

