Harga live Witch Token hari ini adalah 0.0428 USD. Lacak informasi harga aktual WITCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WITCH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WITCH

Info Harga WITCH

Penjelasan WITCH

Whitepaper WITCH

Situs Web Resmi WITCH

Tokenomi WITCH

Prakiraan Harga WITCH

Riwayat WITCH

Panduan Membeli WITCH

Konverter WITCH ke Mata Uang Fiat

Spot WITCH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Harga Witch Token(WITCH)

$0.0428
0.00%1D
Grafik Harga Live Witch Token (WITCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:09:45 (UTC+8)

Informasi Harga Witch Token (WITCH) (USD)

$ 0.0361
$ 0.0428
$ 0.0361
$ 0.0428
$ 1.85192362
$ 0.02551051014936386
+32.91%

Harga aktual Witch Token (WITCH) adalah $ 0.0428. Selama 24 jam terakhir, WITCH diperdagangkan antara low $ 0.0361 dan high $ 0.0428, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWITCH adalah $ 1.85192362, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02551051014936386.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WITCH telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +32.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Witch Token (WITCH)

$ 1.17M
$ 94.29K
$ 4.28M
27.30M
100,000,000
100,000,000
Kapitalisasi Pasar Witch Token saat ini adalah $ 1.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 94.29K. Suplai beredar WITCH adalah 27.30M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.28M.

Riwayat Harga Witch Token (WITCH) USD

Pantau perubahan harga Witch Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0078-15.42%
60 Hari$ -0.0127-22.89%
90 Hari$ -0.0172-28.67%
Perubahan Harga Witch Token Hari Ini

Hari ini, WITCH tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Witch Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0078 (-15.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Witch Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WITCH terlihat mengalami perubahan $ -0.0127 (-22.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Witch Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0172 (-28.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Witch Token (WITCH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Witch Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Witch Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WITCH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Witch Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Witch Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Witch Token (USD)

Berapa nilai Witch Token (WITCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Witch Token (WITCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Witch Token.

Cek prediksi harga Witch Token sekarang!

Tokenomi Witch Token (WITCH)

Memahami tokenomi Witch Token (WITCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WITCH sekarang!

Cara membeli Witch Token (WITCH)

Ingin mengetahui cara membeli Witch Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Witch Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WITCH ke Mata Uang Lokal

1 Witch Token(WITCH) ke VND
1,126.282
1 Witch Token(WITCH) ke AUD
A$0.065912
1 Witch Token(WITCH) ke GBP
0.032528
1 Witch Token(WITCH) ke EUR
0.036808
1 Witch Token(WITCH) ke USD
$0.0428
1 Witch Token(WITCH) ke MYR
RM0.178904
1 Witch Token(WITCH) ke TRY
1.805732
1 Witch Token(WITCH) ke JPY
¥6.5056
1 Witch Token(WITCH) ke ARS
ARS$62.118636
1 Witch Token(WITCH) ke RUB
3.477072
1 Witch Token(WITCH) ke INR
3.795076
1 Witch Token(WITCH) ke IDR
Rp713.333048
1 Witch Token(WITCH) ke PHP
2.522204
1 Witch Token(WITCH) ke EGP
￡E.2.02444
1 Witch Token(WITCH) ke BRL
R$0.22898
1 Witch Token(WITCH) ke CAD
C$0.060348
1 Witch Token(WITCH) ke BDT
5.222028
1 Witch Token(WITCH) ke NGN
61.582352
1 Witch Token(WITCH) ke COP
$163.984348
1 Witch Token(WITCH) ke ZAR
R.0.743436
1 Witch Token(WITCH) ke UAH
1.800168
1 Witch Token(WITCH) ke TZS
T.Sh.105.1596
1 Witch Token(WITCH) ke VES
Bs9.7156
1 Witch Token(WITCH) ke CLP
$40.3604
1 Witch Token(WITCH) ke PKR
Rs12.096992
1 Witch Token(WITCH) ke KZT
22.514084
1 Witch Token(WITCH) ke THB
฿1.38672
1 Witch Token(WITCH) ke TWD
NT$1.326372
1 Witch Token(WITCH) ke AED
د.إ0.157076
1 Witch Token(WITCH) ke CHF
Fr0.03424
1 Witch Token(WITCH) ke HKD
HK$0.332556
1 Witch Token(WITCH) ke AMD
֏16.36672
1 Witch Token(WITCH) ke MAD
.د.م0.39804
1 Witch Token(WITCH) ke MXN
$0.794796
1 Witch Token(WITCH) ke SAR
ريال0.1605
1 Witch Token(WITCH) ke ETB
Br6.586492
1 Witch Token(WITCH) ke KES
KSh5.528048
1 Witch Token(WITCH) ke JOD
د.أ0.0303452
1 Witch Token(WITCH) ke PLN
0.157076
1 Witch Token(WITCH) ke RON
лв0.18832
1 Witch Token(WITCH) ke SEK
kr0.409168
1 Witch Token(WITCH) ke BGN
лв0.072332
1 Witch Token(WITCH) ke HUF
Ft14.309324
1 Witch Token(WITCH) ke CZK
0.901796
1 Witch Token(WITCH) ke KWD
د.ك0.0130968
1 Witch Token(WITCH) ke ILS
0.139956
1 Witch Token(WITCH) ke BOB
Bs0.29532
1 Witch Token(WITCH) ke AZN
0.07276
1 Witch Token(WITCH) ke TJS
SM0.394616
1 Witch Token(WITCH) ke GEL
0.115988
1 Witch Token(WITCH) ke AOA
Kz39.230052
1 Witch Token(WITCH) ke BHD
.د.ب0.0160928
1 Witch Token(WITCH) ke BMD
$0.0428
1 Witch Token(WITCH) ke DKK
kr0.276488
1 Witch Token(WITCH) ke HNL
L1.127352
1 Witch Token(WITCH) ke MUR
1.9688
1 Witch Token(WITCH) ke NAD
$0.743436
1 Witch Token(WITCH) ke NOK
kr0.436132
1 Witch Token(WITCH) ke NZD
$0.075756
1 Witch Token(WITCH) ke PAB
B/.0.0428
1 Witch Token(WITCH) ke PGK
K0.17976
1 Witch Token(WITCH) ke QAR
ر.ق0.155792
1 Witch Token(WITCH) ke RSD
дин.4.343772
1 Witch Token(WITCH) ke UZS
soʻm515.662532
1 Witch Token(WITCH) ke ALL
L3.58878
1 Witch Token(WITCH) ke ANG
ƒ0.076612
1 Witch Token(WITCH) ke AWG
ƒ0.07704
1 Witch Token(WITCH) ke BBD
$0.0856
1 Witch Token(WITCH) ke BAM
KM0.072332
1 Witch Token(WITCH) ke BIF
Fr126.2172
1 Witch Token(WITCH) ke BND
$0.05564
1 Witch Token(WITCH) ke BSD
$0.0428
1 Witch Token(WITCH) ke JMD
$6.86298
1 Witch Token(WITCH) ke KHR
171.887368
1 Witch Token(WITCH) ke KMF
Fr17.976
1 Witch Token(WITCH) ke LAK
930.434764
1 Witch Token(WITCH) ke LKR
රු13.048436
1 Witch Token(WITCH) ke MDL
L0.7276
1 Witch Token(WITCH) ke MGA
Ar192.7926
1 Witch Token(WITCH) ke MOP
P0.3424
1 Witch Token(WITCH) ke MVR
0.65912
1 Witch Token(WITCH) ke MWK
MK74.305508
1 Witch Token(WITCH) ke MZN
MT2.73706
1 Witch Token(WITCH) ke NPR
रु6.06476
1 Witch Token(WITCH) ke PYG
303.5376
1 Witch Token(WITCH) ke RWF
Fr62.1028
1 Witch Token(WITCH) ke SBD
$0.352244
1 Witch Token(WITCH) ke SCR
0.64414
1 Witch Token(WITCH) ke SRD
$1.6478
1 Witch Token(WITCH) ke SVC
$0.374072
1 Witch Token(WITCH) ke SZL
L0.743008
1 Witch Token(WITCH) ke TMT
m0.1498
1 Witch Token(WITCH) ke TND
د.ت0.1266452
1 Witch Token(WITCH) ke TTD
$0.289756
1 Witch Token(WITCH) ke UGX
Sh149.6288
1 Witch Token(WITCH) ke XAF
Fr24.2676
1 Witch Token(WITCH) ke XCD
$0.11556
1 Witch Token(WITCH) ke XOF
Fr24.2676
1 Witch Token(WITCH) ke XPF
Fr4.4084
1 Witch Token(WITCH) ke BWP
P0.57566
1 Witch Token(WITCH) ke BZD
$0.086028
1 Witch Token(WITCH) ke CVE
$4.101952
1 Witch Token(WITCH) ke DJF
Fr7.5756
1 Witch Token(WITCH) ke DOP
$2.752468
1 Witch Token(WITCH) ke DZD
د.ج5.587968
1 Witch Token(WITCH) ke FJD
$0.097584
1 Witch Token(WITCH) ke GNF
Fr372.146
1 Witch Token(WITCH) ke GTQ
Q0.327848
1 Witch Token(WITCH) ke GYD
$8.952048
1 Witch Token(WITCH) ke ISK
kr5.3928

Sumber Daya Witch Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Witch Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Witch Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Witch Token

Berapa nilai Witch Token (WITCH) hari ini?
Harga live WITCH dalam USD adalah 0.0428 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WITCH ke USD saat ini?
Harga WITCH ke USD saat ini adalah $ 0.0428. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Witch Token?
Kapitalisasi pasar WITCH adalah $ 1.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WITCH?
Suplai beredar WITCH adalah 27.30M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WITCH?
WITCH mencapai harga ATH sebesar 1.85192362 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WITCH?
WITCH mencapai harga ATL 0.02551051014936386 USD.
Berapa volume perdagangan WITCH?
Volume perdagangan 24 jam live WITCH adalah $ 94.29K USD.
Akankah harga WITCH naik lebih tinggi tahun ini?
WITCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WITCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Witch Token (WITCH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

