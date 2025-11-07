Apa yang dimaksud dengan Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Witch Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa WITCH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Witch Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Witch Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Witch Token (USD)

Berapa nilai Witch Token (WITCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Witch Token (WITCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Witch Token.

Cek prediksi harga Witch Token sekarang!

Tokenomi Witch Token (WITCH)

Memahami tokenomi Witch Token (WITCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WITCH sekarang!

Cara membeli Witch Token (WITCH)

Ingin mengetahui cara membeli Witch Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Witch Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WITCH ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Witch Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Witch Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Witch Token Berapa nilai Witch Token (WITCH) hari ini? Harga live WITCH dalam USD adalah 0.0428 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WITCH ke USD saat ini? $ 0.0428 . Cobalah Harga WITCH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Witch Token? Kapitalisasi pasar WITCH adalah $ 1.17M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WITCH? Suplai beredar WITCH adalah 27.30M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WITCH? WITCH mencapai harga ATH sebesar 1.85192362 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WITCH? WITCH mencapai harga ATL 0.02551051014936386 USD . Berapa volume perdagangan WITCH? Volume perdagangan 24 jam live WITCH adalah $ 94.29K USD . Akankah harga WITCH naik lebih tinggi tahun ini? WITCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WITCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Witch Token (WITCH)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi