Tabel Konversi XL1 ke Maldivian Rufiyaa
Tabel Konversi XL1 ke MVR
- 1 XL10.01 MVR
- 2 XL10.02 MVR
- 3 XL10.03 MVR
- 4 XL10.04 MVR
- 5 XL10.05 MVR
- 6 XL10.06 MVR
- 7 XL10.07 MVR
- 8 XL10.09 MVR
- 9 XL10.10 MVR
- 10 XL10.11 MVR
- 50 XL10.53 MVR
- 100 XL11.07 MVR
- 1,000 XL110.66 MVR
- 5,000 XL153.32 MVR
- 10,000 XL1106.63 MVR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual XL1 ke Maldivian Rufiyaa (XL1 ke MVR) di berbagai rentang nilai, dari 1 XL1 hingga 10,000 XL1. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah XL1 yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MVR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah XL1 ke MVR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MVR ke XL1
- 1 MVR93.78 XL1
- 2 MVR187.5 XL1
- 3 MVR281.3 XL1
- 4 MVR375.1 XL1
- 5 MVR468.9 XL1
- 6 MVR562.6 XL1
- 7 MVR656.4 XL1
- 8 MVR750.2 XL1
- 9 MVR844.02 XL1
- 10 MVR937.8 XL1
- 50 MVR4,689 XL1
- 100 MVR9,378 XL1
- 1,000 MVR93,780 XL1
- 5,000 MVR468,903 XL1
- 10,000 MVR937,806 XL1
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Maldivian Rufiyaa ke XL1 (MVR ke XL1) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MVR hingga 10,000 MVR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah XL1 yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MVR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
XL1 (XL1) saat ini diperdagangkan seharga MVR 0.01 MVR , yang mencerminkan perubahan -0.34% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MVR137.25K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MVR61.20M MVR.
88.42B MVR
Suplai Peredaran
137.25K
Volume Trading 24 Jam
61.20M MVR
Kapitalisasi Pasar
-0.34%
Perubahan Harga (1 Hari)
MVR 0.00088
High 24 Jam
MVR 0.0006723
Low 24 Jam
Grafik tren XL1 ke MVR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi XL1 terhadap MVR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga XL1 saat ini.
Ringkasan Konversi XL1 ke MVR
Per | 1 XL1 = 0.01 MVR | 1 MVR = 93.78 XL1
Kurs untuk 1 XL1 ke MVR hari ini adalah 0.01 MVR.
Pembelian 5 XL1 akan dikenai biaya 0.05 MVR, sedangkan 10 XL1 memiliki nilai 0.11 MVR.
1 MVR dapat di-trade dengan 93.78 XL1.
50 MVR dapat dikonversi ke 4,689 XL1, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 XL1 ke MVR telah berubah sebesar +2.48% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.34%, sehingga mencapai high senilai 0.01355814984703365 MVR dan low senilai 0.010358118343364458 MVR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 XL1 adalah 0.0111207642722601 MVR yang menunjukkan perubahan -4.12% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, XL1 telah berubah sebesar 0.002959682483653596 MVR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +38.42% pada nilainya.
Semua Tentang XL1 (XL1)
Setelah menghitung harga XL1 (XL1), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang XL1. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan XL1. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli XL1, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga XL1 ke MVR
Dalam 24 jam terakhir, XL1 (XL1) telah berfluktuasi antara 0.010358118343364458 MVR dan 0.01355814984703365 MVR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.009552332846773709 MVR dan high 0.01355814984703365 MVR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas XL1 ke MVR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|Low
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|Rata-rata
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|MVR 0
|Volatilitas
|+30.01%
|+38.90%
|+272.00%
|+935.02%
|Perubahan
|0.00%
|+3.55%
|-4.11%
|+38.42%
Prakiraan Harga XL1 dalam MVR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga XL1 dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan XL1 ke MVR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga XL1 untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, XL1 dapat mencapai sekitar MVR0.01MVR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga XL1 untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, XL1 mungkin naik menjadi sekitar MVR0.01 MVR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga XL1 kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan XL1 yang Tersedia di MEXC
XL1/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot XL1, yang mencakup pasar tempat XL1 dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual XL1 pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures XL1 dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures XL1 untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli XL1
Ingin menambahkan XL1 ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli XL1
XL1 dan MVR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
XL1 (XL1) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga XL1
- Harga Saat Ini (USD): $0.0006921
- Perubahan 7 Hari: +2.48%
- Tren 30 Hari: -4.12%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk XL1, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MVR, harga USD XL1 tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga XL1] [XL1 ke USD]
Maldivian Rufiyaa (MVR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MVR/USD): 0.06489133491728756
- Perubahan 7 Hari: -0.03%
- Tren 30 Hari: -0.03%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MVR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah XL1 yang sama.
- MVR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli XL1 dengan MVR secara aman.
Apa yang Memengaruhi Kurs XL1 ke MVR?
Kurs antara XL1 (XL1) dan Maldivian Rufiyaa (MVR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam XL1, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs XL1 ke MVR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MVR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MVR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MVR. Ketika MVR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti XL1, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti XL1, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap XL1 dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MVR.
Konversikan XL1 ke MVR Seketika
Gunakan konverter XL1 ke MVR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis.
Bagaimana Cara Mengonversi XL1 ke MVR?
Masukkan Jumlah XL1
Mulailah dengan memasukkan jumlah XL1 yang ingin Anda konversi ke MVR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs XL1 ke MVR Secara Live
Lihat kurs XL1 ke MVR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang XL1 dan MVR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan XL1 ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli XL1 dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar untuk langsung berdagang. Platform perdagangan menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs XL1 ke MVR dihitung?
Perhitungan kurs XL1 ke MVR didasarkan pada nilai XL1 saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MVR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs XL1 ke MVR begitu sering berubah?
Kurs XL1 ke MVR sangat sering berubah karena XL1 dan Maldivian Rufiyaa terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs XL1 ke MVR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs XL1 ke MVR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs XL1 ke MVR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan XL1 ke MVR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi XL1 ke MVR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren XL1 terhadap MVR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga XL1 terhadap MVR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar XL1 ke MVR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MVR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun XL1 tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs XL1 ke MVR?
Halving XL1, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs XL1 ke MVR.
Bisakah saya membandingkan kurs XL1 ke MVR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs XL1 keMVR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs XL1 ke MVR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga XL1, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi XL1 ke MVR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MVR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target XL1 ke MVR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi XL1 dan Maldivian Rufiyaa?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk XL1 dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan XL1 ke MVR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MVR Anda ke XL1 dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah XL1 ke MVR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga XL1 dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar XL1 ke MVR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs XL1 ke MVR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MVR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs XL1 ke MVR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.