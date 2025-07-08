Aturan Acara
Kelayakan
- - Pengguna baru adalah yang mendaftar selama acara atau memiliki total setoran kurang dari $100 sebelum acara (termasuk setoran on-chain, fiat, dan P2P).
- - Peserta harus mengeklik "Daftar Sekarang" di halaman acara agar memenuhi syarat untuk acara tersebut.
- - Market Maker dan pengguna institusional tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini atau menerima hadiah terkait apa pun.
- - Setelah pendaftaran berhasil, sistem secara otomatis melacak total setoran dan volume perdagangan peserta untuk seluruh periode acara, termasuk aktivitas yang terjadi sebelum pendaftaran. Semua aktivitas yang memenuhi syarat dalam jangka waktu acara resmi akan dihitung sebagai persyaratan kualifikasi.
Tugas Pengguna Baru
- - Peserta harus menyelesaikan Verifikasi KYC Lanjutan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah.
- - Setoran dalam acara ini merujuk pada setoran bersih, dihitung sebagai: Setoran Bersih = Total Setoran - Total Penarikan. Peserta dengan setoran bersih di bawah ambang batas minimum pada akhir acara tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah.
- - Metode setoran yang memenuhi syarat meliputi P2P, Fiat, dan transfer on-chain. Penarikan meliputi penarikan on-chain, transfer internal, dan penarikan P2P atau fiat.
- - Perhitungan volume perdagangan spot meliputi perdagangan yang dilakukan dalam perdagangan USDT, USDC, USDE, dan Convert. Volume perdagangan futures meliputi Futures USDT-M, USDC-M, dan USDE-M.
- - Pengguna MEXC baru hanya berhak atas satu hadiah pengguna baru eksklusif di semua acara Airdrop+. Hadiah dialokasikan berdasarkan tanggal penerbitan hadiah paling awal yang memenuhi syarat pengguna. Pengguna yang memenuhi syarat untuk beberapa acara Airdrop+ akan menerima hadiah pengguna baru hanya dari acara kualifikasi pertama. Setelah pengguna menerima hadiah pengguna baru dari acara Airdrop+ mana pun, mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah pengguna baru tambahan. Pengguna yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah acara sebelumnya dapat terus berdagang agar memenuhi syarat untuk acara berikutnya, karena prinsip kelayakan berurutan ini berlaku di seluruh siklus acara Airdrop+.
Tantangan Perdagangan Spot
- - Peserta harus menyelesaikan setidaknya Verifikasi KYC Utama sebelum acara berakhir untuk memenuhi syarat mendapatkan hadiah.
- - Perhitungan volume perdagangan spot mencakup perdagangan yang dilakukan dalam perdagangan USDT, USDC, USDE, dan Convert.
- - Aturan perhitungan volume perdagangan dapat bervariasi di berbagai acara. Untuk detail spesifik, silakan lihat aturan di halaman acara masing-masing.
- - Token yang diberi label "0 Biaya" memenuhi syarat untuk mendapatkan nol biaya perdagangan Spot selama acara Airdrop+. Durasi pasti pembebasan biaya bergantung pada detail yang ditampilkan di halaman perdagangan.
- - Status penyelesaian Tantangan Perdagangan Spot tidak akan ditampilkan di halaman acara. Volume perdagangan secara otomatis dicatat dan diverifikasi oleh sistem.
Tantangan Perdagangan Futures
- - Peserta harus menyelesaikan setidaknya Verifikasi KYC Utama sebelum acara berakhir untuk memenuhi syarat mendapatkan hadiah.
- - Perhitungan volume perdagangan futures mencakup Futures USDT-M, USDC-M, dan USDE-M.
- - Hanya perdagangan Futures dengan biaya perdagangan bukan nol yang dihitung sebagai volume perdagangan Futures yang valid.
- - Peserta hanya berhak atas satu hadiah per periode Tantangan Perdagangan Futures, terlepas dari jumlah acara Airdrop+ yang mereka ikuti. Ketika seorang peserta memenuhi persyaratan perdagangan untuk beberapa acara selama periode yang sama, mereka akan menerima hadiah hanya dari acara kualifikasi pertama. Namun, volume perdagangan Futures mereka akan terus terakumulasi dan dihitung sebagai tonggak perdagangan di semua acara Airdrop+ yang memenuhi syarat lainnya dalam periode tersebut.
- - Status penyelesaian untuk Tantangan Perdagangan Futures tidak akan ditampilkan di halaman acara. Volume perdagangan secara otomatis dicatat dan diverifikasi oleh sistem.
Hadiah Referral
- - Pengguna baru yang diundang harus berhasil menyelesaikan tugas perdagangan Spot atau Futures yang tercantum di bawah Tugas Pengguna Baru agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah.
- - Referrer yang berpartisipasi dalam acara ini tidak harus mendaftar.
Umum
- - Volume konversi juga dihitung sebagai tugas Spot yang memenuhi syarat, dengan volume dihitung sebagai padanan USDT dari token sumber (token "dari") berdasarkan harga penutupan 1 jam terakhir dari pasangan token sumber/USDT. Hanya konversi ke dan dari token acara yang memenuhi syarat.
- - Hadiah token yang dinyatakan dalam ekuivalen USDT (misalnya, $50,000 dalam token X) dihitung berdasarkan harga harian rata-rata token dalam USDT selama acara. Harga Rata-rata Harian = Volume Perdagangan Harian (dalam USDT) / Kuantitas Perdagangan Harian. Harga rata-rata untuk periode acara mewakili rata-rata semua harga rata-rata harian, dengan setiap hari ditetapkan sebagai periode 24 jam dari pukul 16:00 (UTC) hingga 16:00 (UTC) pada hari berikutnya.
- - Hadiah akan diberikan dalam waktu 10 hari kalender setelah acara berakhir. Hadiah token akan dikirimkan ke akun Spot pengguna. Bonus futures (berlaku selama 14 hari) akan diberikan ke akun Futures dan dapat digunakan sebagai margin. Keuntungan yang diperoleh dengan bonus dapat ditarik.
- - Partisipasi sepenuhnya bersifat sukarela dan bukan merupakan saran investasi.
- - Semua peserta harus mematuhi Ketentuan Layanan MEXC. MEXC berhak mendiskualifikasi pengguna yang diduga terlibat dalam perilaku jahat, seperti wash trading, self-trading, manipulasi pasar, atau pendaftaran akun massal.
- - MEXC berhak merevisi aturan atau ketentuan acara ini kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- - MEXC berhak atas interpretasi akhir acara ini. Untuk pertanyaan apa pun, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan kami.