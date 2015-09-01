ADA

Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.

NamaADA

KedudukanNo.10

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0074%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)3.04%

Bekalan Peredaran35,813,736,846.8606

Bekalan Maks45,000,000,000

Jumlah Bekalan44,994,580,483.6153

Kadar Peredaran0.7958%

Tarikh Keluaran2015-09-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.002 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman3.09918625,2021-09-02

Harga Terendah0.017354099079966545,2017-10-01

Rantaian Blok AwamADA

PengenalanCardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
ADA/USDT
Cardano
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (ADA)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
ADA/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (ADA)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...