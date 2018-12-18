AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

NamaAERGO

KedudukanNo.583

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.27%

Bekalan Peredaran484,999,995.7689212

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran0.9699%

Tarikh Keluaran2018-12-18 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6970735396414783,2025-04-16

Harga Terendah0.0161023174991,2020-03-13

Rantaian Blok AwamETH

