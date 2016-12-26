AE

Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.

NamaAE

KedudukanNo.1967

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,01%

Bekalan Peredaran385 106 897,5

Bekalan Maks536 306 702

Jumlah Bekalan396 262 883,69932

Kadar Peredaran0.718%

Tarikh Keluaran2016-12-26 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0,284 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman5.855889797210693,2018-04-29

Harga Terendah0.00380538834773184,2025-08-23

Rantaian Blok AwamAE

Sektor

Media Sosial

