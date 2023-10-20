AGI

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

NamaAGI

KedudukanNo.483

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.19%

Bekalan Peredaran1,532,658,559.0323427

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan3,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6996585296699076,2024-03-10

Harga Terendah0.012234014055111651,2023-10-20

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

