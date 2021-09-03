AGLD

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

NamaAGLD

KedudukanNo.417

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)28.24%

Bekalan Peredaran77,310,001

Bekalan Maks96,000,000

Jumlah Bekalan92,810,001

Kadar Peredaran0.8053%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman7.62791577,2021-09-03

Harga Terendah0.20848210063010023,2022-11-09

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanAGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.