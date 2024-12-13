AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

NamaAGRI

KedudukanNo.1817

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran284,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan999,999,997.367606

Kadar Peredaran0.284%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.17722062456540857,2024-12-13

Harga Terendah0.007179472930854474,2025-09-26

Rantaian Blok AwamSOL

