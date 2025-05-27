AGT

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

NamaAGT

KedudukanNo.1163

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.15%

Bekalan Peredaran1,710,833,333

Bekalan Maks5,000,000,000

Jumlah Bekalan5,000,000,000

Kadar Peredaran0.3421%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.037527642405048224,2025-05-27

Harga Terendah0.004112865886010598,2025-09-01

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanAlaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.