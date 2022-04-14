AGUSTO

Agusto is a community-driven crypto project built around the Agusto Monster universe, combining meme culture with interactive Web3 gaming. The project introduces an expanding Play-to-Earn ecosystem where users can play, compete, and earn rewards through skill-based gameplay. Agusto focuses on creating fun, accessible digital experiences while keeping the token utility simple, transparent, and community-centered. The Agusto Monster Game Demo is already live, with additional game modes, mobile development, and ecosystem features currently in progress.

BSC

