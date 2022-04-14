AHN

Astra Network is a leading Web3 wearable DePIN ecosystem for mobile lifestyles, transforming smartwatches, smart bands, smart rings, and VR glasses into on-chain tradable real-world assets. By integrating AI and blockchain technology, it enables users to fully control their data and unlock its value, while providing compliant data services for healthcare, insurance, and payment institutions.

NamaAHN

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan100,000,000,000,100,000,000,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanAstra Network is a leading Web3 wearable DePIN ecosystem for mobile lifestyles, transforming smartwatches, smart bands, smart rings, and VR glasses into on-chain tradable real-world assets. By integrating AI and blockchain technology, it enables users to fully control their data and unlock its value, while providing compliant data services for healthcare, insurance, and payment institutions.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.