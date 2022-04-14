AIBG

AI BattleGround is the Colosseum for the AI generation. AIBG is the infrastructure piece the AI revolution has been missing. As generative tools democratize and content supply compounds, the platform provides the competitive layer where reputation crystallizes, signal emerges from noise, and capital flows to demonstrated merit. Creators use AIBG tokens to generate content and enter weekly tournaments. Communities vote on winners—either staking tokens on their picks or spending tokens directly to participate. Prize pools split between top creators and voters who backed them, creating aligned incentives where quality discovery becomes profitable. The platform architecting sustainable economics for AI creativity.

NamaAIBG

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanAI BattleGround is the Colosseum for the AI generation. AIBG is the infrastructure piece the AI revolution has been missing. As generative tools democratize and content supply compounds, the platform provides the competitive layer where reputation crystallizes, signal emerges from noise, and capital flows to demonstrated merit. Creators use AIBG tokens to generate content and enter weekly tournaments. Communities vote on winners—either staking tokens on their picks or spending tokens directly to participate. Prize pools split between top creators and voters who backed them, creating aligned incentives where quality discovery becomes profitable. The platform architecting sustainable economics for AI creativity.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.