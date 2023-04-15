AIDOGE

AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story.

NamaAIDOGE

KedudukanNo.990

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran174,455,896,934,211,000

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan191,609,763,385,755,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000001049829412299,2023-04-17

Harga Terendah0.000000000001867404,2023-04-15

Rantaian Blok AwamARB

Sektor

Media Sosial

