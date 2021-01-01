AKITA

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

NamaAKITA

KedudukanNo.1640

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran68,071,541,209,830.58

Bekalan Maks100,000,000,000,000

Jumlah Bekalan100,000,000,000,000

Kadar Peredaran0.6807%

Tarikh Keluaran2021-01-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00002886,2021-05-11

Harga Terendah0,2021-02-18

Rantaian Blok AwamETH

