Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

KedudukanNo.329

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)119.41%

Bekalan Peredaran525,032,233.997374

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan1,828,493,220.867237

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman6.785851993275159,2024-09-28

Harga Terendah0.1134396400169198,2025-04-07

Rantaian Blok AwamALEO

