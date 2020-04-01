ALEPH

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

NamaALEPH

KedudukanNo.945

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.10%

Bekalan Peredaran247,220,482.1448135

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran0.4944%

Tarikh Keluaran2020-04-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.8692133803115093,2022-01-20

Harga Terendah0.02469909,2020-09-27

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

