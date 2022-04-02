ALI

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

NamaALI

KedudukanNo.559

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.02%

Bekalan Peredaran9,118,091,184.669674

Bekalan Maks9,870,903,732.81426

Jumlah Bekalan9,870,903,732.81426

Kadar Peredaran0.9237%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.19778989546371206,2022-04-02

Harga Terendah0.003542584957855994,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

