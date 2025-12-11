ALMANAK

Almanak is a no-code, AI-native platform that enables users to build, optimize, and manage sophisticated DeFi strategies powered by coordinated swarms of AI agents. The platform reduces the time-to-market for complex financial strategies from months to minutes, combining AI-driven discovery and execution with institutional-grade transparency, verification, and control.

NamaALMANAK

KedudukanNo.3740

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.17490929269365108,2025-12-11

Harga Terendah0.005644182494603045,2026-01-08

Rantaian Blok AwamETH

