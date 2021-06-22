ALU

Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.

NamaALU

KedudukanNo.938

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,34%

Bekalan Peredaran990 000 000

Bekalan Maks990 000 000

Jumlah Bekalan990 000 000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.4623904871616907,2021-11-03

Harga Terendah0.00233284,2021-06-22

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanAltura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
ALU/USDT
Altura
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (ALU)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
ALU/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (ALU)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...