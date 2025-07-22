ANB

Ant.fun is a leading social-first decentralized exchange (DEX) platform dedicated to integrating information discovery, trade execution, and asset management into a highly efficient Web3 trading experience. Its product suite includes live-streaming and social trading, a multi-chain Web3 wallet, multi-chain fastly trading, and perps.

NamaANB

KedudukanNo.3743

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.021907858665018747,2025-12-09

Harga Terendah0.009613439405949494,2025-07-22

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

