ANOME

Anome is a blockchain-based GameFi and asset issuance platform merging DeFi, NFTFi, and AI. It introduces a transparent fund-locking mechanism to prevent rug pulls, while enabling players to mint, trade, and battle NFT cards, earn through LP mining, and engage in DAO governance.

NamaANOME

KedudukanNo.1855

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)3.65%

Bekalan Peredaran30,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.03%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.21166729238580834,2025-10-17

Harga Terendah0.05037994836984269,2026-01-02

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Året 2025
ANOME
