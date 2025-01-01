ANON

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

NamaANON

KedudukanNo.827

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)8.73%

Bekalan Peredaran13,426,230.054133

Bekalan Maks21,000,000

Jumlah Bekalan21,000,000

Kadar Peredaran0.6393%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman24.74602845086711,2025-01-16

Harga Terendah1.1291481850667386,2025-01-01

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

