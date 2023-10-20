APEX

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

NamaAPEX

KedudukanNo.223

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)111.38%

Bekalan Peredaran134,771,265

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan499,999,990

Kadar Peredaran0.2695%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman3.8325250957583354,2024-03-27

Harga Terendah0.11245349995021983,2023-10-20

Rantaian Blok AwamETH

