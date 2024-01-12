ARB

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

KedudukanNo.59

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0003%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.79%

Bekalan Peredaran5,719,286,371

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.397491937512469,2024-01-12

Harga Terendah0.13595105818233405,2025-10-10

Rantaian Blok AwamARB

