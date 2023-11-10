ASTRAAI

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

NamaASTRAAI

KedudukanNo.1118

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.12%

Bekalan Peredaran9,999,999.99999945

Bekalan Maks10,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000

Kadar Peredaran0.9999%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman5.236339133268041,2024-03-13

Harga Terendah0.01784007500161164,2023-11-10

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

