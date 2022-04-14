ASTRO

AstroVerse is the competitive arcade of the new generation: a connected universe of fast, high-stakes mini-games, built in the era of Telegram. Each run, each slice, and each audacious escape contribute to a common leaderboard system where $ASTRO tokens, exclusive cosmetics, and bragging rights are at stake.

NamaASTRO

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan12,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanAstroVerse is the competitive arcade of the new generation: a connected universe of fast, high-stakes mini-games, built in the era of Telegram. Each run, each slice, and each audacious escape contribute to a common leaderboard system where $ASTRO tokens, exclusive cosmetics, and bragging rights are at stake.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.