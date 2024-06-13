ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

NamaATH

KedudukanNo.98

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.75%

Bekalan Peredaran12,210,160,394

Bekalan Maks42,000,000,000

Jumlah Bekalan42,000,000,000

Kadar Peredaran0.2907%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.10592652062460939,2024-06-13

Harga Terendah0.024430599906132534,2025-04-07

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

