ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

NamaATOM

KedudukanNo.54

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0005%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)20.72%

Bekalan Peredaran469,679,900

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan469,679,900

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2019-03-15 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.1 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman44.6955257850945,2021-09-20

Harga Terendah1.13096252523,2020-03-13

Rantaian Blok AwamATOM

