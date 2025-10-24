AT

APRO is a decentralized oracle network tailored for the Bitcoin ecosystem, providing reliable, fast, and cost-effective data solutions. It aims to construct a secure and trustworthy computing platform by combining off-chain computing with on-chain verification. This approach extends data access and computing capabilities, offering customized computing logic services for decentralized application (DApp) businesses.

NamaAT

KedudukanNo.494

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)4.90%

Bekalan Peredaran250,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.25%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.88010688164916,2025-10-24

Harga Terendah0.07917937860759514,2025-12-17

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanAPRO is a decentralized oracle network tailored for the Bitcoin ecosystem, providing reliable, fast, and cost-effective data solutions. It aims to construct a secure and trustworthy computing platform by combining off-chain computing with on-chain verification. This approach extends data access and computing capabilities, offering customized computing logic services for decentralized application (DApp) businesses.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.