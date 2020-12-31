AVAX

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

NamaAVAX

KedudukanNo.14

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran0.0032%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)381,02%

Bekalan Peredaran422 275 285,48916084

Bekalan Maks715 748 719

Jumlah Bekalan457 277 985,48916084

Kadar Peredaran0.5899%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman146.21786401299232,2021-11-21

Harga Terendah2.7888219,2020-12-31

Rantaian Blok AwamAVAX_XCHAIN

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.