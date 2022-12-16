AZIT

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

NamaAZIT

KedudukanNo.1514

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.05%

Bekalan Peredaran360,933,865

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran0.7218%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.0090500656505639,2022-12-16

Harga Terendah0.009119511856648504,2025-04-07

Rantaian Blok AwamKLAY

