B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

KedudukanNo.678

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)90.43%

Bekalan Peredaran46,900,245

Bekalan Maks210,000,000

Jumlah Bekalan210,000,000

Kadar Peredaran0.2233%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.7933344658552148,2025-09-26

Harga Terendah0.3168599590333596,2025-06-14

Rantaian Blok AwamBSQUARED

