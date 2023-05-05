BAD

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

NamaBAD

KedudukanNo.1568

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran618,733,566,904,579.2

Bekalan Maks831,041,059,897,327

Jumlah Bekalan829,489,818,339,148

Kadar Peredaran0.7445%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00000019534950314,2023-08-13

Harga Terendah0.000000000065979197,2023-05-05

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

