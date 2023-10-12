BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

NamaBANANA

KedudukanNo.486

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)210.25%

Bekalan Peredaran4,004,369.65788956

Bekalan Maks10,000,000

Jumlah Bekalan8,453,104.49463985

Kadar Peredaran0.4004%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman78.69544217538915,2024-07-20

Harga Terendah4.913122153494544,2023-10-12

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanBanana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

