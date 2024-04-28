BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

NamaBCCOIN

KedudukanNo.2222

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)6.98%

Bekalan Peredaran10,000,000

Bekalan Maks150,000,000

Jumlah Bekalan70,000,000

Kadar Peredaran0.0666%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman31.27256325463208,2024-04-28

Harga Terendah0.013807670630145886,2025-09-02

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

